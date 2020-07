Aargauer Krimiautorin Ina Haller zu den Morden in ihren Romanen: «Bei Goethe gibt es auch Bösewichte»

Frau Haller, was sind die Zutaten für einen guten Krimi?

Ina Haller: Zuerst braucht es eine Grundidee und das Tatmotiv. Dann muss man die Spannung aufbauen. Wichtig ist gutes Personal, und zwar nicht nur für den Plot und die Spannung. Es müssen Menschen wie Sie und ich sein mit all ihren «Sörgeli» und Problemen, sodass das Ganze wie direkt aus dem Leben gegriffen daherkommt. Ein guter Krimi behandelt nicht nur einen Mordfall, sondern hat auch das atmosphärische Drumherum. Er enthält mindestens einen Mord, handelt aber auch von den Problemen und Abgründen der Menschen.

Die Atmosphäre ist in Schweizer Krimis oft wichtiger als der Plot. Gilt das auch für Ihre Kriminalromane?

Das Verbrechen spielt natürlich immer eine zentrale Rolle. Doch wie die Leute darum herum denken und handeln, wie sie sich fühlen und wie die Stimmung in Situation xy ist – das gehört auf jeden Fall dazu. Eifersüchtig sein, sich unverstanden fühlen, nicht miteinander reden können, beleidigt oder bösartig sein – das ist einfach menschlich und in meinen Krimis soll es deshalb «menschelen». Genauso gehören die Region, in die der Krimi eingebettet ist, die Landschaft und die Orte mit ihren Besonderheiten dazu. Sonst wäre das Ganze farblos.

Samantha Kälin, die Heldin in Ihrem neuen Krimi «Chriesimord», ist Ende zwanzig, kinderlos, liiert mit ihrem Vorgesetzten und arbeitet in einem Familienunternehmen in Egerkingen, das Medikamente herstellt. Sie ist adoptiert und kommt ursprünglich aus Indien. Wie haben Sie sie gefunden?

Mein Mann hat geschäftlich mit Indien zu tun. Vor ein paar Jahren besuchten wir Freunde in Indien. Kurz davor hatte ich in der Zeitung von der Debatte um illegale internationale Adoptionen gelesen. Als wir dann dort waren, begann es in meinem Kopf zu arbeiten. Einmal stand ein Strassenkind vor unserem Auto und schaute uns an. Es hatte grüne Augen und der Blick traf mich direkt ins Herz. Auf diese Weise ist Sammy sozusagen auf die Welt gekommen.