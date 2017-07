Noëmi Lerchs neuer Roman «Grit» gehört zu jenen Geschichten, die kaum nachzuerzählen sind – es ist vielmehr ein Gefühl beim Lesen, das haften bleibt. Alles beginnt in einer Bauernhütte am Rande einer kargen Ebene, wo zwei Frauen – Mutter Grit und Tochter Wanda – ein stilles Leben führen. Wanda, mittlerweile erwachsen und selbst Mutter zweier Töchter, kümmert sich um den Hof und die kranke Grit. Doch das ist nur ein kleiner Teil der Geschichte: Erinnerungen von Wanda führen uns in eine Zeit, als diese noch Kind oder Studentin war, als Mutter Grit noch mit Tieren sprach und sich politisch engagierte, und als Vater Hias noch da war.

Lückenhaft erzählt, fügen sich erst im Verlauf des Lesens szenische Puzzlestücke zusammen. Lerch kreiert atmosphärische, poetische Bilder – keines der wertvollen Details will verpasst sein. Immer wieder scheint sich die Erzählung von der Realität zu entfernen, wird träumerisch, fast surreal. Ortlose, zeitlose Ausschnitte, die doch nah genug an einer Wirklichkeit sind, um sich darin wiederzufinden.

Lerchs zweiter Roman

«Grit» ist der zweite Roman der jungen Autorin (* 1987) aus Baden. Ihr Erstling «Die Pürin» (2015) wurde mit dem Terra-Nova-Schillerpreis für Literatur ausgezeichnet und steht dieses Jahr auf der Shortlist des Rauriser Literaturpreises. Es ist wohl kein Zufall, dass sich beide Geschichten auf einem Bauernhof abspielen: Nach mehrjährigem Studium in der Stadt lebt und arbeitet die Autorin heute selbst auf einem Bauernhof in Aquila im Tessin.

Mit ihrer präzisen Sprache gibt sie das bäuerliche Leben wieder, ohne viel zu sagen, aber gerade genug, um die Atmosphäre hinter den Worten spürbar zu machen. Kühe, Fliegen, Hunde sind bei ihr keine blossen Begleiter des Menschen, sondern zentraler Teil von dessen Welt. Auf faszinierende Weise macht Lerch die trübe Stimmung eines regennassen Tages spürbar, spielt mit Bildern von Dunkelheit und Schatten, Vergangenem und Vergessenem. Abgewetzt und verbraucht scheint die Zeit, in der sich Wanda und Grit bewegen, durchzogen von einer stillen Ausweglosigkeit. Doch ist die Erzählung alles andere als bedrückend – im Gegenteil: Gerade in der Schwermut liegt die Leichtigkeit von Lerchs Buch.

Noëmi Lerch: «Grit», verlag die brotsuppe, 104 S.