Ostern, Auffahrt, Pfingsten. Den Rhythmus des Jahres lassen wir uns vom Kirchenkalender vorgeben. Und so viel ich weiss, ist keine Initiative unterwegs, die kirchlichen Feiertage abzuschaffen. Meist denken wir uns nicht viel dabei, ist halt so Tradition, an Auffahrt arbeiten wir nicht, wie mancherorts am 1. Mai. Nur, der 1. Mai hat seine Bedeutung, das weiss jeder, selbst wenn er sie bescheuert findet. Doch was bedeutet Auffahrt? Auch wenn die Erzählung aus der Bibel noch präsent ist: Was bedeutet sie für uns als Gesellschaft? Was machen wir an Auffahrt? Beliebt ist die «Brücke», also mehrere Tage freinehmen, wir fahren in den Süden oder sonst wohin, erst mal mit dem Auto in die Waschanlage. Tja, wir sind halt jetzt aufgeklärt und entschieden weltlich, ohne metaphysischen Überbau lebt es sich ungenierter. Kurios nur, dass wir die Lizenz zum Freimachen doch aus dem Kirchenkalender holen. Als säkularisierte Gesellschaft könnten wir uns einfach eine zusätzliche Ferienwoche gönnen. Warum bleiben wir bei den Festtagen, wenn wir sie doch nur nutzen, um unseren Erlebniskonsum zu steigern?

Es gibt Orte, da bedeutet Auffahrt noch etwas mehr als nicht arbeiten müssen. Im luzernischen Beromünster zum Beispiel. Da gibt es seit eh und je den Auffahrts-Umritt. In der Morgendämmerung rüsten sich die Leute zur Prozession. Wer kann, steigt aufs Pferd, auch die Blasmusik ist beritten, der Kirchenchor, der Klerus, der Kirchenrat, zur Sicherheit begleitet von Kavalleristen. Dahinter Hunderte zu Fuss. Sie ziehen im grossen Bogen über Land, durch

die Nachbarsgemeinden. Unterwegs machen sie regelmässig Halt unter Baldachinen aus natürlichen Girlanden, sie singen Gottes Lob, segnen die Felder. Nachmittags um drei Uhr kehren sie zurück, ziehen feierlich ein im alten Flecken, beschliessen die Zeremonie in der barocken Stiftskirche mit dem «Te Deum», während Jesus – in Form einer lebensgrossen Statue – langsam in den Himmel entschwebt und im Estrich der Kirche verschwindet.