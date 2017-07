Losgelöst davon hat der Regierungsrat eine Gesamtrevision des Kinder- und Jugendheimgesetzes lanciert. Sie umfasst weitaus mehr Aspekte der Kinderbetreuung, etwa auch Kitas und Tagesfamilien. Punkto Heimfinanzierung ist vorgesehen, dass Kanton und Gemeinden sich die Kosten teilen, wobei alle Gemeinden proportional zu ihrer Grösse in einen Topf einzahlen, aus dem dann die Kosten beglichen werden. So lässt sich verhindern, dass teure Einzelfälle kleine Gemeinden in finanzielle Nöte bringen. Solidarität ist angesagt – zwischen Kanton und Gemeinden, aber auch zwischen den Gemeinden.

Das ist vernünftig und kann dazu beitragen, den Streit beizulegen. Entsprechend deutlich hat die zuständige Kantonsratskommission nun der Gesetzesrevision zugestimmt. Dass der Kostenanteil des Kantons dabei gegenüber dem Regierungsvorschlag von 35 auf 40 Prozent heraufgeschraubt wird, ist eigentlich nebensächlich.