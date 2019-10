Zum Polit-Werbeverbot: Dann zwitschern sie halt am Telefon

Der Kurzmitteilungsdienst Twitter will keine politische Werbung mehr zulassen. Werbe-Tweets, die sich auf Wahlen oder Kandidaten beziehen, und solche, die für eine Gesetzesänderung von nationaler Bedeutung werben, sollen künftig nicht mehr möglich sein. Das Werbevolumen auf Twitter ist im Vergleich zu Facebook unbedeutend. Man könnte also Twitters Politikwerbeverzicht als geschicktes Marketing in eigener Sache abtun, das im besten Fall den Konkurrenten Facebook auch noch in Zugzwang bringt. Es lohnt sich aber dennoch, die elf Kurznachrichten durchzulesen, die Twitter-Chef Jack Dorsey zur Begründung des Werbeverbots abgesetzt hat.

Ob Nachrichten weiterverbreitet werden, ist auf Twitter grundsätzlich eine Entscheidung der Nutzer.

Sie können Nachrichten anderer entweder mit einem Herz versehen oder die Nachricht an die eigene Gefolgschaft weiterleiten. Nutzer sehen so nicht nur Nachrichten von Verfassern, denen sie folgen, sondern auch Botschaften, welche ihren virtuellen Informanten gefallen. Die Tweets, die auf dem Bildschirm erscheinen, durchlaufen gewissermassen einen Filter, den die Nutzer durch die Auswahl ihrer Informationsquellen selber eingestellt haben. Hinzu kommt ein Algorithmus, der Nachrichten nach unbekannten Regeln gewichtet. Firmen können sich aber den Durchlass durch diesen Filter erkaufen. Bezahlen sie einen gewissen Betrag, erscheinen Tweets bei Nutzern, die sich gar nicht für solche Botschaften angemeldet haben. Bisher konnten das auch Politiker und politische Parteien tun, künftig ist das nicht mehr möglich. Dorsey schreibt, politische Nachrichten müssten sich ihre Reichweite verdienen. Verbreitung dürfe nicht gekauft werden. Die Bezahlmöglichkeit würde es zudem ermöglichen, schreibt er weiter, zielgruppenoptimierte Botschaften Leuten aufzuzwingen. Dorsey spielt damit auf die Möglichkeit an, Nutzern mit gewissen Eigenschaften und Vorlieben speziell für sie zugeschnittene Werbung zu zeigen. Insbesondere nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten war kritisiert worden, dass über die sozialen Medien gezielt gewisse Wähler er- oder entmutigt wurden, zur Wahl zu gehen. So wurden etwa Afroamerikanern negative und zum Teil frei erfundene Schauergeschichten über Hillary Clinton gezeigt, um sie davon abzuhalten, die demokratische Kandidatin zu wählen. Dorsey will nun die Wähler vor der Beeinflussung durch solche zielgruppenoptimierten Unwahrheiten bewahren.

Die Entscheidung von Twitter ist richtig. Denn – anders als von Kritikern behauptet, – das Netzwerk übt keine Zensur.