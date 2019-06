Die gängige Vorstellung von Geld sieht in etwa wie folgt aus: Irgendwann haben die Menschen gemerkt, dass es schwierig ist, Güter zu tauschen. Wie viel ist eine halbe Kuh wert? Zwei Paar Schuhe und ein Hemd. Entsprechen zwei Hühner drei Flaschen Wein? Kurz: Sogenannte Bartergeschäfte sind extrem unpraktisch und nur in Ausnahmefällen möglich. Mit Geld geht alles viel einfacher. Geld ist das Schmiermittel der Wirtschaft.

Mit Libra soll dies alles besser werden. Zuckerberg will das riesige Netz von Facebook dazu nutzen, eine Weltwährung zu lancieren. Das geht in etwa wie folgt: Libra ist eine Pseudo-Blockchain-basierte Währung, deren Wert an mehrere Währungen gebunden ist. Sie wird von einem Verein namens Libra herausgegeben, in dem neben der Facebook-Tochter Calibra namhafte Vertreter wie Visa, Mastercard und Paypal vertreten sind.

Jedes Vereinsmitglied muss mindestens zehn Millionen Dollar einschiessen. Dieses Kapital wird in einen Korb von soliden Vermögenswerten investiert. So soll die Stabilität von Libra gesichert werden. Der Nutzer erhält Libra gegen Cash. Er kann die neue Währung ohne Reibungsverluste mit einer App in Echtzeit rund um den Globus schicken und wieder umtauschen.

Technisch ist ein solches «Internet des Geldes» machbar. In China wickeln Alipay und Wechat auf diese Art heute schon jährliche Transaktionen in der Höhe von rund 15 Billionen Dollar ab. Warum also sollte das bei uns nicht möglich sein? Alipay und Wechat operieren unter der Kontrolle der chinesischen Nationalbank. Es handelt sich also nicht um eine Weltwährung, sondern um eine Optimierung eines nationalen Zahlungsverkehrs. Das ist ein entscheidender Unterschied, wie ein kurzer Exkurs in unser Bankensystem aufzeigt.