Es muss «Auffahrt» gewesen sein – also einer jener Feiertage mitten in der Arbeits-Woche, an denen sich Väter Zeit für eine Wanderung nehmen. Mit den halbwüchsigen Kindern marschierten wir irgendwo zwischen Obstbäumen und Rebstöcken am Ufer des Bodensees, als mein Sohn meldete: «Da gibts einen Umzug. Mitten auf dem Feld. Und sie singen!» Der «Umzug» entpuppte sich als «Auffahrts-Prozession» praktizierender Katholiken. Angeführt wurde der kleine Umzug hingebungsvoll singender Männer und Frauen durch einen Priester, der ein Kreuz trug.

An diese Beobachtung erinnerte ich mich, als ich von eine Studie Kenntnis nahm, die ein Schweizer «Thinktank» namens Avenir Suisse veröffentlichte. Ein «Thinktank» – also eine «Denkfabrik» – erforscht mit erbettelten Geldern wichtige Themen, um, wie zum Beispiel in diesem Fall, Zukunftschancen und Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft zu verbessen. Im Gegensatz zu einem Unternehmen, das sich Tag für Tag auf dem freien Markt gegen Konkurrenten behaupten muss, legitimiert sich eine «Denkfabrik» entweder durch Originalität oder durch die Analyse wichtiger Themenstellungen. Aus liberaler Sicht gäbe es da viele Beispiele: Warum arme Menschen nicht reicher werden, wenn Reiche ärmer gemacht werden. Oder: Warum dank des Welthandels und multinationaler Unternehmen heute mehr Menschen ein besseres Leben führen als vor 30 Jahren, was ja eine wichtige Erkenntnis für ein Land sein könnte, in dem Firmen wie Novartis, Roche, Rolex, Swiss Re und Georg Fischer ihren Hauptsitz haben. «Denkfabriken» können sich aber auch wie Boulevard-Medien auf originelle Themen stürzen, um Schlagzeilen zu produzieren: Die Autoren wählen Themen nur deshalb, weil sie auffallen wollen – nicht deshalb, weil sie wichtig sind.

Die Theoretiker von Avenir Suisse, die im Gegensatz zu Unternehmen kein Produkt verkaufen, aber Aufmerksamkeit erzielen müssen, haben sich für die Variante «Originalität» entschieden. Nur so ist zu erklären, dass sie eine Studie veröffentlichen, in der nachgewiesen wird, dass sich die katholischen Tessiner an einer grösseren Zahl von Feiertagen erfreuen als die protestantischen Appenzell-Ausserrhödler. Und weil das so ist, sollen religiöse Feiertage aufgehoben und dann den Arbeitnehmenden als flexible freie Tage zurückgegeben werden.