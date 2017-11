Am Wochenende war ich beim Schwager auf dem Land. Er wohnt in einem Dorf im grünen Südwesten von England. Grund des Besuches war die Dorf-Fete in der Gemeindehalle: Heuer fand zum ersten Mal ein «Oktoberfest» samt Kraut und Currywurst statt.

Herbert, 73, wohnt im Dorf, weil seine Tochter hier verheiratet ist. Er hatte dafür gesorgt, dass an der Fete das rechte Bier aus Bayern serviert wurde. Nun wollte er mir die Privatbar für Klubmitglieder zeigen, die unter seiner Regie umgebaut worden war.

Vier Männer sassen schon an der Bar. Einer stand sofort auf, als er uns deutsch sprechen hörte, und streckte uns mit fletschenden Zähnen das umgekehrte «Victory-Zeichen» zu. Wir ignorierten ihn und stellten uns an die Theke. Da baute er sich vor uns auf und sagte: «Zwei Kriege haben wir gegen euch gewonnen. Fuck off!»

Herbert setzte sich mit seinem Bier an einen Tisch, ich folgte ihm – aber der erboste Engländer zog mir wie ein Erstklässler den Stuhl unter dem Hintern weg. Ich sagte zu seinen Kollegen: «Passt doch bitte ein bisschen auf euren Freund hier auf.» «Warum denn», kam es zurück, «was hat er denn getan?» Das war der grössere Schock: dass sie solches Benehmen o. k. fanden. Der Manager hat sie schliesslich alle vier hinausgeschmissen. Auch das ist Brexit.