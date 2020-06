Wie wir fit werden nach Corona

Schauen Sie noch Corona? In seiner 14. «Arena» dazu gab sich Sandro Brotz alle Mühe, die Zuschauer bei der Stange zu halten. Dominiert hat die Sendung Alfred Heer – mit der landläufigen Kritik: Weshalb sind ausgerechnet die weitläufigen Zoos, Campingplätze und botanische Gärten strikte geschlossen (bis noch 6. Juni)? Dann rief er mit steinerner Miene und Grabesstimme zu mehr Lebensfreude auf – die so aber nicht wirklich aufkommen will. Inzwischen wird auch der Spitzensport mit Steuergeldern unterstützt, Bezüger lösen mit Bundesdarlehen ihre verpfändeten Luxusboliden aus und Betrüger verschieben Millionen ins Ausland.

Wenn man nicht kurz vor der Ziellinie stolpern will, wie das Alain Berset metaphorisch fordert, muss Bundesbern agil bleiben. Die Bevölkerung war lange diszipliniert und ist es mehrheitlich immer noch. Es verträgt jedoch keine Entscheide, die selbst von Fachleuten nicht verstanden werden – Bordellbetrieb erlaubt, Kampfsport nicht!? Es braucht jetzt solide Dynamik, die Mittel müssen zukunftsträchtig investiert werden. Damit es für die Jungen genug Lehrstellen hat, sich die KMU entfalten können und der Forschungsstandort Schweiz top bleibt. Die Sicherung der Sozialwerke setzt eine intakte Wirtschaft voraus.