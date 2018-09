Fest überzeugt, dass es dieses Mal ein positives Erlebnis werden würde, binde ich in der Garderobe den Bademantel zu und stecke die Füsse in die viel zu grossen Badeschlappen. «Hast du einen Bikini darunter angezogen?» – «Ja. Aber ich weiss nicht, ob das richtig ist. Du?» – «Nein. Aber ich weiss auch nicht, ob das richtig ist.» Ich verschwinde noch einmal in der Garderobe. «Willst du in die Sauna?» – «Liegen und schwitzen macht mich nicht so an. Hat es nicht ein Dampfbad?» – «Ich weiss nicht. Aber lass uns doch den Hot Pot ausprobieren.»

Das Holzfass steht draussen auf einer Wiese. Zwischen Chalets mit Sicht auf die Berge. Perfekt! Ich stelle mir vor, wie es dieses Mal klappt mit mir und dem Wellness. Hinter dem Hot Pot stehen Liegestühle. Menschen geniessen die letzten Sonnenstrahlen. Der Hot Pot dampft. Er ist leer.

«Hast du gesehen? Die tragen alle einen Bikini oder Badehosen.» – «Stimmt. Meinst du ...» In der Garderobe läuft mir eine erste Schweissperle übers Gesicht, während ich den Bikini anziehe. Als wir wieder auf der Wiese stehen, sitzen zwei Menschen im Holzfass. Den Nacken auf dem Rand, die Augen geschlossen. Sie sehen entspannt aus. Ich wüsste gerne, warum sie wussten, wie nackt angezogen genug ist.