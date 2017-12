Wir wollen billige Flüge in alle Welt, aber keinen Fluglärm. Wir wollen gut bezahlte Jobs in der Schweiz, gehen aber in Deutschland einkaufen. Wir wollen überall perfekten Handy-Empfang, aber keine Antennen.

Der Konsument des 21. Jahrhunderts ist widersprüchlich. Und mit ihm die Politik. Schweizer Politiker fordern die baldige Einführung des ultraschnellen mobilen Internets der fünften Generation (5G). Aber die dafür nötige Lockerung der Strahlenschutz-Grenzwerte lehnte der Ständerat vor exakt einem Jahr ab.

Nun richtet Swisscom-Chef Urs Schaeppi einen Appell an die Politik. Er bittet sie um «Unterstützung». Schaeppi sagt: «Durch falsche Gesetze – sei es das Fernmeldegesetz, sei es beim Strahlenschutz – kann man Entwicklungen blockieren. Später wird sich das rächen, die Schweiz verliert den Anschluss.»

Alles Lobbying in eigener Sache? 5G wäre für die Swisscom ein gutes Geschäft, und das kritisierte Fernmeldegesetz würde gemäss Schaeppi dazu führen, dass sich Investitionen in die Netze für die Swisscom nicht mehr lohnen würden. Schaeppi spricht pro domo, aber seine Sorge um die Attraktivität des Digital-Standorts Schweiz ist berechtigt. Welche Länder haben die besten, schnellsten, sichersten Netze? Das wird zum entscheidenden Faktor. Andere Länder, etwa die USA, führen 5G schon nächstes Jahr ein. Ein schnelleres Funknetz ist unabdingbar, wenn die Schweiz bei künftigen Smartphone-Anwendungen oder beim autonomen Autofahren nicht abseitsstehen soll.

