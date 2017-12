Es gibt in der politischen Debatte Wörter, die ziemlich oft und unreflektiert und für alles Mögliche verwendet werden. Dazu gehört auch der Begriff «Wertewandel». Was genau hat sich hier wann zu was gewandelt? Was sind überhaupt Werte? Definition, gefunden in der «Deutschen Enzyklopädie der Werte»: «Werte sind erstrebenswerte und subjektiv als gut befundene Eigenschaften, Qualitäten oder Glaubenssätze.» Spannend hier: das Wort «subjektiv». Das hiesse ja: Jeder hat seine eigenen Werte. Gibt es denn keine objektiven, allgemeingültigen Werte? Doch, sicher. Und es gibt auch Verdichtungen, Bündelungen von individuellen zu gesellschaftlichen Werten, die für die Organisation der Gemeinschaft (also die Politik) gelten können. Eine Spurensuche.

Werte – was für ein bunter Haufen

Gewiss kommt uns in diesen Tagen zuerst der durch Mister Weinstein, Monsieur Buttet und andere Herren verletzte Wert «Würde der Frau» in den Sinn. Die Palette reicht von alkoholisch gesteigertem Imponiergehabe bis zu veritablen Übergriffen. Hat sich der Stellenwert dieses Wertes gewandelt? Der Beweis steht noch aus. Möglich, dass sich langsam etwas bewegt.