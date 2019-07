Es ist Ferienzeit. Wir bleiben in Zürich. Schliesslich wird die Stadt so hoch bewertet, dass man sie gar nicht mehr verlassen sollte, auch während der Ferien nicht: Die ETH Zürich belegt unter den bestplatzierten Universitäten weltweit den sechsten Rang, die Universität Zürich schafft es unter die besten 100.

Verständlich, verfügen wir neben unserem Stolz doch über viel Erholungsraum, haben ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrssystem. Das Kulturangebot ist fast zu viel des Guten, kulinarisch haben wir uns die ganze Welt in die Stadt geholt und baden können wir in einem blitzsauberen See.

So viel Lob macht stutzig. In den ruhigeren Sommer(ferien)wochen habe ich zwei der besonders gelobten Kriterien einem Selbsttest unterzogen. Und komme nicht ganz zum gleichen Schluss, Rankings hin oder her. Zum einen der Verkehr: Sollte man es wagen, in der Stadt mit dem Auto unterwegs zu sein, so verhindern nicht nur ungezählte öffentliche Baustellen eine flüssige Fahrt, sondern auch die vielen privat bedingten Baustellen (Erdsonden, private Parklatzbauten, energetisch bedingte Hausdämmungen usw).

Unverständlich und verkehrsbussentechnisch gefährlich auch die 30-er-Zonen, bei denen man nicht versteht, warum sie wo beginnen und wo wieder aufhören. Immer dabei haben sollte man auch genügend Kleingeld für das Parkieren des eigenen Fahrzeuges. Noch immer hat es die sich digitalmässig im Steinzeitalter befindende Stadt nämlich nicht geschafft, dass man die Parkuhren nicht mit Geld füttert, sondern sie per Parkkarte bedient. Der öffentliche Verkehr ist dafür hervorragend, wenngleich selbst in den Ferienwochen der Dichtestress nicht vor den Zügen und Trams Halt macht.

Der zweite Selbsttest galt dem massentauglichen Kulturangebot. Dank der gesunden öffentlichen Finanzen und den vielen zahlungswilligen privaten Sponsoren kommen die Zürcherinnen und Zürcher im Sommer 2019 innert weniger Wochen in den Genuss von mehreren Grossanlässen: der Zurich Pride, (15. Juni), dem Züri-Fäscht (5. – 7. Juli) und der Street-Parade (10. August).