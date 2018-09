In Bern zerreissen sich Politiker das Maul über einen Frauenförderer, der sich selbst nun doch am nächsten ist: Sie nennen ihn «Frau Wermuth». Der Hintergrund des Gelästers: Für die Nachfolge von Doris Leuthard und Johann Schneider-Ammann verlangen Grüne und SP je ein doppeltes Frauenticket. Und sie bekämpfen die Untervertretung der Frauen im Parlament, indem sie ausgeglichene Kandidaten-Listen aufstellen. Doch dann nominiert die SP Aargau Cédric Wermuth mit klarem Mehr zum Ständerats-Kandidaten. Er soll den Sitz von Pascale Bruderer verteidigen.

Natürlich müssen bei Nominationen auch andere Faktoren als das Geschlecht mitspielen. Doch tun sich die Linken auch in Basel schwer. Die Nachfolge von Ständerätin Anita Fetz ist offen – obwohl mit Regierungsrätin Eva Herzog eine Kandidatin mit hervorragenden Chancen antritt. Dasselbe im Baselbiet, wo Nationalrätin Maya Graf (Grüne) für den Sitz von SP-Ständerat Claude Janiak ins Rennen steigen will. Beide Frauen werden durch die SP-Nationalräte Beat Jans (BS) und Eric Nussbaumer (BL) herausgefordert. Es geht nicht darum, die Leistungen dieser Herren kleinzureden. Die Fälle zeigen, wie schwer es für Frauen ist, sich durchzusetzen.

Um den Politikerinnen Schub zu verleihen, haben der Frauendachverband Alliance F und Operation Libero eine Wahlkampagne für mehr Frauen in der Politik lanciert: «Helvetia ruft!». Sie wollen erstens Frauen motivieren, sich politisch zu engagieren. In Schulungen lernen sie die Tricks einer erfolgreichen Kandidatur und können sich (finanziell) unterstützen lassen. Und sie wollen zweitens alle Parteien dazu bringen, Frauen chancenreiche Listenplätze zu ermöglichen. Denn auch 50 Jahre nach Einführung des Stimmrechts sind Frauen in der Politik untervertreten. Ihr Anteil stagniert bei einem Drittel, im Ständerat bei 15 Prozent. Das ist staatspolitisch falsch – definiert sich die repräsentative Demokratie doch darüber, in den Gremien die Bevölkerung abzubilden. Und es ist auch inhaltlich falsch. Es macht einen Unterschied, ob Frauen zum Mitmachen gezwungen sind, während die Männermehrheit über sie bestimmt. Oder ob sie die Politik selber gestalten können.

Beispiele gefällig? Die Massnahmen für Lohngleichheit, der Vaterschaftsurlaub, die Vertretung von Frauen in Geschäftsleitungen und Verwaltungsräten. Alle Geschäfte werden über die Parteigrenzen hinweg vor allem von Frauen gefordert, von Männern hauptsächlich unterstützt.

Man mag nun einwenden, dass es sich hier um Gleichstellungs-Themen handelt. Das stimmt. Nur: Solange die Männermehrheit darüber entscheidet, ob Frauen überhaupt Karriere machen können. Das heisst, ob es gescheite Kinderbetreuungsangebote gibt. Ob Frauen trotz TeilzeitPensen eine private Rente ansparen können. Ob auch ein Vater nach der Geburt eines Kindes seine Pflichten erfüllen kann. Solange in diesen entscheidenden Fragen keine Lösungen vorliegen, haben sie bei Frauen eben Priorität.