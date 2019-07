Wer sich umhört, merkt, dass es zu den Unsitten unserer Zeit und Gesellschaft gehört, vieles das als ungewohnt empfunden wird, abzulehnen. Mit der neuen Wortgruppe der «Hybriden» könnte wenigstens in der Sprache ein wenig wohlwollende Grosszügigkeit propagiert werden. Wer bei eigenartigem Gebrauch eines Fremdworts korrigiert wird, könnte zu seiner Verteidigung einwenden, es handle sich beim kritisierten Begriff um einen linguistischen Hybriden.

Nicht alles, was wir sprachlich als falsch empfinden, muss tatsächlich falsch sein. Dass etwa der «Puck», der wichtigste Protagonist jedes Eishockeyspiels, in hiesigen Umgangssprachen als «Pögg» ausgesprochen wird, hat mit falsch oder richtig nichts zu tun. Viel eher akzeptieren wir mit der Aussprache «Pögg» den Umstand, dass nicht alle Deutschschweizer korrektes Englisch verstehen. Wir müssen demnach Fremdwörter, die sich in der Aussprache, in der Bedeutung oder in beidem vom Originalbegriff unterscheiden, nicht reflexartig korrigieren oder ablehnen.

Viel lebensbejahender wäre es, sie als Hybriden zu bezeichnen, ist doch «hybrid» ein Begriff, der sich zurzeit auch in der Automobilindustrie grosser Beliebtheit erfreut.