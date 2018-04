Der Sonntag ist trotz Verkaufsverbot schon lange kein Ruhetag mehr. Wir essen in Restaurants und besuchen Fussballspiele im Stadion. Unsere Einkaufsgewohnheiten

haben sich verändert, nicht nur wegen des Internets.

Wir besorgen uns abends um 22 Uhr in Tankstellenshops oder am Sonntag im Coop beim Bahnhof noch rasch einige Lebensmittel. Warum sollen wir also nicht auch am Sonntag in den Läden in der Innenstadt einkaufen dürfen?