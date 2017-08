Was ist ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin? Die Frage ist zentral, denn kaum ein anderer Beruf ist für unsere Gesellschaft so wichtig. In der Bildungspolitik wird sie leider allzu selten gestellt. Stattdessen streitet man über Lehrpläne, Notensysteme, Fremdsprachen und Klassengrössen. Dabei sagt nicht nur das Gefühl vieler Eltern, sondern auch die Wissenschaft: Für den Lernerfolg ist vor allem ein Faktor entscheidend. Der Lehrer!

Geht es nach den Pädagogischen Hochschulen, zeichnet sich ein guter Lehrer offenbar vor allem dadurch aus, dass er möglichst lange studiert hat und hoch bezahlt ist. Darum wollen die Hochschulen, dass künftig auch Kindergarten- und Primarlehrerinnen einen Master-Abschluss vorweisen müssen. Berechnungen des Kantons Aargau zeigen nun, was das kosten würde: Der Master würde die Lehrerausbildung pro Student um 42 150 Franken verteuern.

Hülfe die Akademisierung, die besten Kandidaten für den Lehrerberuf anzuziehen, wäre es diese Investition wert. Doch das Gegenteil ist zu befürchten. Fast fünf statt wie heute drei Jahre Ausbildung: Das wirkt abschreckend auf viele, die absolut geeignet wären, Kindergärtnerin oder Primarlehrer zu werden. Weil sie sich dazu berufen fühlen und gern mit Kindern arbeiten – aber nicht in erster Linie Theorie büffeln wollen. Die Lehrerausbildung ist heute nicht zu kurz, sondern zu wenig praxistauglich. Hier muss angesetzt werden.