Die Vermögensverwalter der UBS haben jetzt ihre eigenen Schlüsse gezogen. Sie empfehlen den Kunden, sie sollen Aktien «untergewichten», also die Anteile in ihren Portfolios tendenziell abbauen. Eine solche Empfehlung hat die Bank letztmals 2012 abgegeben, auf dem Höhepunkt der Euro-Krise.

Rational, weil der mächtigste Mann der Welt in einer vernetzten Wirtschaft tatsächlich einen Einfluss darauf hat, wie gut sich eine (exportorientierte) Firma entwickelt: Wenn die beiden grössten Volkswirtschaften, Amerika und China, im Dauerkonflikt stehen, kann sich das sehr unmittelbar in der Erfolgsrechnung eines Schweizer KMU niederschlagen. Zölle verändern Preise und somit die Nachfrage, und politische Unsicherheiten führen fast immer zu Rückgängen bei Investitionen.

In seinem dritten Amtsjahr hat er es geschafft, dass nach seinen politischen Gegnern und den Medien nun auch die Börse der Trump-Obsession verfallen ist. Einem Menschen mit so grossem Ego muss das gefallen.

«Es scheint immer unwahrscheinlicher, dass es noch dieses Jahr zu einer Deeskalation im Handelskrieg kommt», zitierte die «Financial Times» den zuständigen Investmentchef der UBS. Er glaubt Trumps Dealmaker-Qualitäten offenbar nicht mehr.

Deutlich wird der frühere UBS-Chef Oswald Grübel. Er korrigiert seine Trump-Einschätzung nach unten. In der «Schweiz am Wochenende» sagte er noch vor einem Jahr: «Trump ist unausstehlich, aber er macht in der Wirtschaftspolitik alles richtig.» Damals punktete der US-Präsident in weiten Teilen der Wirtschaft – dank Deregulierungen, Steuersenkungen und weil er unfaire Handelspraktiken Chinas anprangerte.

Oswald Grübel lobte Trump einst, nun kritisiert er ihn

Heute sieht Grübel den US-Präsidenten kritischer. Nicht nur wegen der Eskalation mit China und des Schuldenberges, den Trump fröhlich wachsen lässt, sondern auch, weil er sich in die Geldpolitik einmischt – ein Tabu für jeden Wirtschaftsliberalen. Grübel bezeichnet die Polemik gegen den US-Notenbankchef Powell in der «HandelsZeitung» als «unsinnig».