In Baden gibt es zwei verschieden Taxilizenzen: A- und B-Konzessionen. Die A-Lizenz verpflichtet Taxifirmen dazu, einen 24-Stunden-Service anzubieten und insbesondere auch nachts und in den Randzeiten Präsenz auf den öffentlichen Standplätzen zu markieren. Wer mit einer B-Bewilligung fährt, ist von dieser Pflicht befreit, darf aber sein Auto nicht auf einem öffentlichen Taxistandplatz abstellen. Mit dem neuen Taxireglement will der Stadtrat Baden die B-Lizenzen abschaffen, da diese der Qualität des Taxigewerbes schaden würden.