Diskussionen über die Sozialhilfe kommen und gehen. Debatten gehören zur Demokratie. Im medialen Diskurs rücken aber die Anpassungen der Richtlinien, welche die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) zusammen mit den Kantonen erarbeitet hat, in den Hintergrund. Zu Unrecht. Anreize sind dort wichtig, wo sie etwas bewirken können. Bei jugendlichen Sozialhilfebeziehenden wurde beispielsweise eine Kürzung im Grundbedarf vorgenommen, um Verwerfungen mit dem Einkommen von Lehrlingen zu minimieren. Weiter sind die Voraussetzungen klarer gefasst, wer eine Integrationszulage erhalten soll. Heute bekommt diese nur noch, wer sich ernsthaft darum bemüht, sich zu integrieren. Und schliesslich kann der Grundbedarf um bis zu 30 Prozent gekürzt werden, um Verletzungen der Mitwirkungspflicht wirksam sanktionieren zu können. Hingegen wurde auf eine an sich gerechtfertigte Erhöhung des Grundbetrages für Einzelpersonen aus politischen Gründen verzichtet. Die Revisionspunkte sind in praktisch allen Kantonen umgesetzt worden. Die meisten hängigen Vorstösse zur Kürzung des Grundbedarfs sind auf der Basis dieses Revisionsprozesses vor- oder nachher abgelehnt worden.

Neue Vorstösse, die in den Kantonen Basel-Landschaft und Aargau überwiesen wurden, verlangen eine 30-prozentige Kürzung des Grundbedarfs, was zu einer generellen Unterdeckung führt. Im Sinne der Richtlinien ist es jedoch, nur die schwarzen Schafe mit Kürzungsmassnahmen zu versehen, welche in der Realität etwa 3 Prozent der Sozialhilfebeziehenden ausmachen. Die 30-Prozent-Kürzung trifft also auch 97 Prozent, die es nicht verdient haben. Den sich Wohlverhaltenden soll dann trotzdem der volle Grundbetrag ausbezahlt werden, lassen sich die Initiantinnen und Initianten vernehmen. Das verstiesse gegen das Prinzip, dass staatliches Handeln willkürfrei zu erfolgen hat. Inhaltlich würde eine 30-prozentige Kürzung des Grundbetrages zu nichts anderem führen als zu einem dauerhaften Absenken des finanziellen Niveaus unterhalb des Lebensbedarfes. Denn Anreize, eine Arbeit aufzunehmen, sind schon heute mit den bestehenden Integrationszulagen und Einkommensfreibeiträgen vorgesehen. Das sind Instrumente, die nicht einfach auf Goodwill beruhen, sondern an klare Voraussetzungen gebunden sind.

Mit einem weiteren Vorstoss, der ebenfalls im Kanton Aargau überwiesen wurde, sollen Sozialhilfeleistungen nach Massgabe der vorgängigen Teilhabe am Arbeits- und Sozialversicherungssystem nur noch abgestuft ausgerichtet werden. Über 50-Jährige sollen bessergestellt sein als Menschen, die nur kurze Zeit Beiträge ins Sozialversicherungssystem und Steuern bezahlt haben.