Wer als Frau auf dem Land mehr als 60 Prozent arbeitet, behält das lieber für sich. Sonst wird sie womöglich gefragt: «Warum habt ihr denn Kinder?» Wer als Frau in der Grossstadt «nur» Hausfrau ist, sagt das besser auch nicht zu laut. Ihr haftet sonst allenfalls das Label «langweilig» an. Es gibt in Sachen Rollenverteilung in der Schweiz einen Stadt-Land-Graben. Aber nur bei den Frauen. Es ist egal, wo ein Mann wohnt, wenn er Hausmann ist. Da ist er in Bern genauso ein Sonderling wie in Emmenbrücke.

Wir haben an beiden Orten solche raren Exemplare gefunden. Und festgestellt: Es geht ihnen gut. Sexyness haben sie keine eingebüsst. Nur würden sie auf dem Spielplatz gerne mal mit einem Typ über Fussball reden. Statt Gesprächen übers Stillen beizuwohnen.

Doch ist die Rarität der Spezies Hausmann ein Problem? Nicht für die Wirtschaft. Die ist froh um die allzeit präsenten Vollzeitler. Nicht fürs Haushaltsbudget; wer Vollzeit arbeitet, kann einfacher Karriere machen. Nicht für die Kinder, ihnen ist es auch bei der Mutter oder in der Kita wohl. Aber es kann ein Problem für die Frauen sein, wenn sie beruflich zurückstecken, obwohl sie ihren Job lieben. Es kann auch ein Problem für die Männer sein, wenn sie mit 50 feststellen, dass sie kaum was von ihren Kindern hatten.

Definitiv ist es ein Problem für die Köpfe in einer fortschrittlichen Gesellschaft. Denn solange Hausmänner und nur schon Männer, die weniger als 90 Prozent arbeiten, Sonderlinge sind, so lange sind sie das auch in unseren Köpfen.

