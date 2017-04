Simonetta Sommaruga hat am Dienstag in delikater Mission telefoniert, so viel ist sicher. Mindestens die FDP-Präsidentin Petra Gössi hat sie angerufen, um sie auf den bevorstehenden Bundesratsentscheid zu Rasa vorzubereiten. Ob die SP-Justizministerin noch andere Parteichefs anrief? Diese dementieren, und das Justizdepartement schweigt. Rief Sommaruga wirklich nur bei der FDP an, macht das die Sache nicht wirklich besser. Dann stellt sich nämlich die Frage: Warum nur die FDP?

Der Vorgang macht wenig Sinn, denn es war am Dienstag längst klar, dass der Bundesrat keinen Gegenvorschlag mehr wollte. Und klar war auch, dass keine der grossen Parteien einen solchen verlangte. Warum also eine Aktion, die zumindest grenzwertig ist, zu einem Problem, das keines war? Wollte die Bundesrätin, die sich mit ihrem ursprünglichen Einsatz für einen Gegenvorschlag sehr weit zum Fenster hinausgelehnt hatte, allfällige Kritiker ihrer Kehrtwende milde stimmen? Oder suchte sie Bestätigung – kurz vor dem Entscheid des Bundesrats?

Wir wissen es nicht, auch weil das Justizdepartement schweigt. Fest steht, dass der Vorgang Fragen aufwirft, die beantwortet werden müssen. Es mag zwar sein, dass solche Vorinformationen nicht unüblich sind. Erlaubt sind sie deswegen noch lange nicht, und sie eröffnen Raum für Kungelei. Und wenn sie erfolgen, müssen gute politische Gründe dafür vorliegen. In vorliegendem Fall sind aber, von aussen besehen, keine solchen auszumachen.