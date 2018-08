Wer Selbstbedienungs-Restaurants besucht, etwa in Supermärkten, der geht vorzugsweise eine Stunde später als die Gehetzten mitten aus dem Arbeitsprozess. Also um 13 Uhr statt Punkt 12 Uhr mittags. Das wissen die Seniorinnen und Senioren. In ihrer Gesellschaft schlurft man mit dem Tablett bis zur Kasse vor. Mit Umständlichkeit zahlt man ein wenig für die Musse, die man unter Senioren hat.

Die Dame an der Kasse fragte da auch uns: «Ermässigungskarte für Senioren dabei?» Verwundert blickten wir auf, vielleicht auch etwas erschrocken oder gekränkt, immerhin als Lohn-Galeerenruderer noch leidlich fit: «Senior? So weit sind wir wirklich noch nicht. Neulich wollte ein Kollege von Ihnen im Tankstellen-Shop, als ich Bier kaufte, noch meinen Ausweis sehen.»

Natürlich war das gelogen; die Dame an der Kasse glaubte auch kein Wort. Jemand weiter hinten lachte, ein Mann etwa gleichen Alters wie ich. Drum sagte sie: «Weil zu dieser Stunde Senioren halt die Mehrheit sind ...» Er antwortete: «Dürfen Sie überhaupt an der Kasse stehen? Sind Sie denn schon achtzehn?» Ein elegantes Kompliment. Die Dame an der Kasse war sofort wieder im Frieden mit der Welt. Und in der Schlange alles heiter. Witz mit Charme erlebt man selten in der Tageshatz – es sei denn, wenn man unter Senioren speist.