«Sex» geht immer. Deshalb heute ein Thema, das mit Sicherheit breites Interesse findet und die Aufmerksamkeit selbstgesteuerter Suchalgorithmen im Internet garantiert. Wobei: eigentlich geht es gerade nicht um Sex. Sondern um Kinder, die ohne Geschlechtsverkehr durch künstliche Befruchtung im Reagenzglas gezeugt werden. Denn medizinische Fortschritte erlauben dem Menschen, in immer mehr Bereichen Herrgott zu spielen.

Auch in der Fortpflanzungsmedizin werden Visionen Realität. Künstliche Befruchtung gehört inzwischen zum Alltag in vielen Industrieländern. Doch das ist noch lange nicht das Ende. So ist und wird möglich, Erbgut zielgerichtet zu verändern. Eine Vermeidung genetischer Defekte rückt damit genauso in den Bereich des Möglichen wie das Klonen von Menschen.

Für viele sind die Entwicklungen der Fortpflanzungsmedizin alles andere als ein Fortschritt. Sie werden als unmoralische Option abgelehnt. Für andere sind sie eine unverzichtbare wissenschaftliche Weiterentwicklung, um Erbkrankheiten einzudämmen und kinderlose Paare glücklich zu machen. Für alle sind die Alchemie des ewigen Lebens und eben auch die Möglichkeiten, Kinder ohne Sex zu zeugen, ethisch-moralische Grundsatzthemen von steigender Relevanz. Wie weit soll und darf oder muss die Wissenschaft gehen, wo sind die Grenzen?

Das Kind auf Bestellung aus dem Internet wird rundum abgelehnt

In Zukunft scheint alles möglich zu werden, was sich bei der Fortpflanzung denken lässt. Das gilt nicht nur für vielfältige Kombinationen von Samenspendern, Leihmüttern, genetischen und sozialen Eltern. Erkennbar wird auch eine mehr oder weniger künstliche Herstellung von Spermien und von Eizellen aus Körperzellen, die an sich nichts mit dem Fortpflanzungsprozess zu tun haben. Und genauso ist denkbar, dass Eltern Erbeigenschaften ihres Nachwuchses «optimieren». Das wiederum geht anderen zu weit. Das Kind auf Bestellung aus dem Internet, erzeugt von Sperma aus Samenbanken, Eizellen anonymer Spenderinnen und ausgetragen von billigen Leihmüttern in fernen Welten wird rundum verworfen und strikt abgelehnt.

Von welchen Grundsätzen soll sich eine Gesellschaft leiten lassen bei der Bewertung, was zu erlauben und was zu verbieten ist? In einigen Ländern hat sich das Prinzip «gesunde Kinder für glückliche Eltern» durchgesetzt. Entsprechend liberal handhaben etwa die USA, Kanada oder auch Grossbritannien die Leihmutterschaft, also wenn einer ausgewählten Leihmutter das Sperma des Vaters oder eine bereits befruchtete Eizelle eingesetzt wird. In der Schweiz ist man da deutlich rigider. Die Zeugung von Kindern im Reagenzglas mit Samen und Eizellen von anonymen Spendern ist genauso verboten wie die Leihmutterschaft. Im Aargau ist der Fall eines Ehepaars bekannt, das von einer Leihmutter in Kalifornien zur Welt gebrachte genetisch fremde Zwillinge als eigene Kinder beim Zivilstandsamt eintragen lassen wollte. Nichts da, urteilte das Bundesgericht 2015. Kinder seien keine Ware, die man einfach so bei Dritten bestellen könne. Deshalb sei das geltende Verbot der Leihmutterschaft höher zu gewichten als das Kindeswohl.

Ein Leihmutter-Verbot dürfte immer schwieriger durchzusetzen sein

Schwieriger wird ein Urteil, wenn eine Leihmutter im Ausland eine im Reagenzglas mit dem Sperma eines schweizerischen Ehemannes befruchtete Eizelle seiner schweizerischen Ehefrau austrägt und glückliche Schweizer Eltern mit einem genetisch hundertprozentig eigenen Kind in die Schweiz zurückkehren sollten. Was dann? Auch dazu gibt es ein Bundesgerichtsurteil: Zwei in eingetragener Partnerschaft lebende Männer aus St. Gallen beanspruchten die Doppelvaterschaft für ein Kind, das aus dem Samen des einen und einem Ei einer anonymen Eizellenspenderin gezeugt und von einer Leihmutter in Kalifornien geboren wurde. Zwar lehnte das Gericht die doppelte Vaterschaft ab. Hingegen wurde der genetische Vater als «leiblicher» Vater anerkannt. Damit aber wird das Verbot der Leihmutterschaft faktisch ausgehebelt. Wie sollen künftig die Zivilstandsämter handeln, wenn Eltern aus dem Ausland mit genetisch eindeutig eigenen Kindern in die Schweiz zurückkehren oder einwandern wollen? Hier dürfte ein Leihmütterverbot zunehmend schwieriger durchzusetzen sein. Wie gesagt: «Sex» geht immer. Aber seit es zunehmend alltäglicher wird, Kinder ohne Sex zu zeugen, wird es nicht weniger spannend, sich über die Gesamtheit der Folgen einer Befruchtung Gedanken zu machen.

Der Autor, geboren 1957 im Kanton Bern, ist Professor an der Universität Hamburg, mit einem Lehrstuhl für Internationale Wirtschaftsbeziehungen. 2008 bis 2011 gehörte er dem Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration an.