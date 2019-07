Hingegen haben die Versuche von rechts, das Rütli für sich zu vereinnahmen, Tradition. Bezeugt ist, dass frontistische Offiziere der Armee sich mehrmals auf dem Rütli trafen, auch um die Möglichkeiten einer Instrumentalisierung der Wiese für einen frontistischen Staat zu prüfen. General Guisans Rütlirapport war so verstanden ein wichtiges Zeichen an die Mehrheit der Armeeangehörigen und an die Schweizerinnen und Schweizer, dass sich die Schweiz das Rütli nicht nehmen lassen will.

Rechtskatholische und evangelikale Kreise – vereint unter dem Banner gegen Schwangerschaftsabbruch, gegen ein gleichberechtigtes Familienrecht, für eine wortgetreue Auslegung der Bibel, unter der Führung von Christoph Blocher – wollten immer wieder Veranstaltungen auf dem Rütli durchführen. Wir erinnern uns an die Versuche von Neonazis, Rechtsextremen oder selbst- ernannten «wahren Patrioten», welche zwischen 1997 und 2006 versuchten, die Bundesfeier der SGG am 1. August auf dem Rütli zu stören.

Als 2005 Bundespräsident Samuel Schmid, von seiner damaligen Partei als «halber Bundesrat» gescholten, von 750 Neonazis und Rechtsradikalen regelrecht niedergeschrien wurde, war es genug. Die SGG entschied, die Freiheit des Zugangs zur Bundesfeier einzuschränken, ein Anmeldesystem einzuführen und Leuten, von denen man annehmen musste, dass sie sich unanständig verhalten, den Zutritt zu verwehren. Da haben wir es wieder, das Wort «unanständig».

Übrigens: Toni Brunner hatte der SGG 2011 einen Brief geschrieben, den man – mit einigem guten Willen – als Entschuldigung durchgehen lassen konnte. Ob Albert Rösti nur schon diese Souveränität hat? Ja, es ist schade, dass sich die SVP, die Partei der Bundesräte Minger, Wahlen und Ogi, sich in diese Reihe von Missbrauchern des Rütlis stellt. Wieso sollen sich die Leute der Partei National Orientierter Schweizer (Pnos) an der Bundesfeier anständig verhalten, wenn die Tenöre der grössten Partei der Schweiz sich offenbar um Anstand, Regeln und Ordnung foutieren? Offenbar denken die SVP-Spitzen nicht über die gesellschaftlichen Konsequenzen ihres Handelns nach und orientieren sich, wie gierige Investoren in der Wirtschaft, lediglich am kurzfristigen Gewinn, statt in Franken, in Wählern.

Der Mythos Rütli, unabhängig von der Frage, ob dort jemals ein Bund geschworen wurde, lebt davon, dass die Wiese Symbol der ganzen Schweiz ist, des Zusammenlebens aller Menschen in der Schweiz, deren Vielfalt, deren Willen zur demokratischen Auseinandersetzung und Konfliktlösung und dem Verständnis der gemeinsamen wunderschönen Heimat. Diese Schönheit unseres Landes spiegelt sich in der Landschaft Rütli.

Danken wir der SGG, dass sie das Rütli von politischen, kommerziellen, ideologischen oder weltanschaulichen Vereinnahmungen bewahrt. Nur so kann das Rütli auch für künftige Generationen als Symbol unseres Landes erhalten bleiben.