Roger Schawinski hatte eine junge Frau in seine Sendung eingeladen und danach wurde sie entlassen. Okay, nicht aus ihrem eigentlichen Beruf, dem der High-Class-Escort-Lady. Aber aus ihrem Nebenjob, dem einer Kolumnistin in der deutschen «Welt». Schawinski fühlte sich durch ihre Kolumne, die sie über ihre Erfahrung bei ihm geschrieben hatte, blossgestellt. Der Narzisst traf auf eine Narzisstin. Blöd für ihn. Dabei hatte er versucht, Salomé Balthus – dies das Arbeitspseudonym seines Gastes – vor laufender Kamera blosszustellen. Hatte Alice Schwarzer eingespielt, die sagte, dass «eine überwältigende Mehrheit von Frauen, die freiwillig in der Prostitution sind, noch häufiger als im statistischen Durchschnitt in der Kindheit sexuellen Missbrauch erfahren haben». Alice Schwarzer begegnet jüngeren Frauen zuverlässig mit dem Habitus der maternalistischen Gouvernante und ist im deutschsprachigen Gender-Zirkus das Pendant zum weissen alten Mann.

Gerade deshalb wird sie von alten oder alternden Männern jeder politischen Couleur noch immer als die einzig wahre feministische Instanz wahrgenommen. Egal ob von Roger Köppel oder Roger Schawinski. Weshalb Schawinski nach dem Schwarzer-Statement fragt: «Ist das bei Ihnen auch der Fall gewesen? Oder würden Sie's mir gestehen, wenn es so wäre?» Salomé Balthus bleibt bewundernswert gelassen. Sagt: «Ich nehme an, wenn ich jetzt Nein sage, was ich tue, dann kommt bestimmt als nächstes jemand, der behauptet, ich hätte es verdrängt. Ich könnte Ihnen dieselbe Frage stellen, Herr Schawinski.» Ein eleganter Konter. Ein Entlarven der Falle, in die Schawinski sie locken will. Er unterstellt ihr, dass sie auf keinen Fall die Wahrheit sagen wird. Ein rhetorischer Missbrauch. «Ja? Welche Frage?», fragt Schawinski zurück. «Diese Frage, ob man als Kind missbraucht worden ist, ob man verdrängte Traumata hat.» – «Aha, nee, aber... Sie sagen, Sie können sich nicht daran erinnern?» – «Es ist nicht der Fall.» – «Ah, es ist nicht der Fall!» – «Ich glaube, ich kenne genügend Leute, die mir das auch sagen würden, wenn das der Fall wäre.» Schawinski wechselt das Thema.