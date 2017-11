In der Ausbildung haben die Frauen aufgeholt, im Berufsleben nicht

Die jüngsten Bildungserfolge von Mädchen und Frauen in der Schweiz sind gewaltig. Die Maturitätsquote an Gymnasien erreicht für Frauen 24 Prozent, für Männer lediglich 16 Prozent, und bei der Berufsmaturität liegen Männer nur knapp vor den Frauen. An den Hochschulen haben Frauen nicht nur aufgeholt, sie haben die Männer überholt.

Die Abschlussquoten der Frauen liegen sowohl bei den Fachhochschulen wie auch den Universitäten seit etwa zehn Jahren höher – mittlerweile deutlich – als jene der Männer. Und selbst bei den Wirtschaftswissenschaften sind mehr als 40 Prozent der Neuen Frauen. Aber offenbar gehen sehr gut ausgebildete Frauen beim Übergang von der Theorie in die Praxis und beim Aufstieg in Führungspositionen dem Arbeitsmarkt verloren.

Ein gerade vom Bundesamt für Statistik mit herausgegebenes statistisches Porträt zum «Leben von Frauen und Männern in Europa» zeigt, dass Frauen in der Wirtschaft den Männern bei weitem nicht gleichgestellt sind. Noch immer sind Chefs männlich und ist Teilzeit weiblich. In der Schweiz arbeiten 60 Prozent der erwerbstätigen Frauen, aber nur 16 Prozent der Männer in Teilzeit und werden mit 36 Prozent nur etwas mehr als ein Drittel aller Führungsaufgaben von Frauen wahrgenommen – was immerhin noch etwas mehr ist als der EU-Durchschnitt, der bei 33 Prozent liegt.

Es gibt also scheinbar mehr als genug gute Gründe für eine gesetzliche Frauenquote. Aber noch bessere Argumente vermögen zu zeigen, dass die Frauenquote eigentlich das falsche Instrument ist, um ein an sich kluges Ziel zu erreichen – nämlich Frauen stärker in die Führungsgremien der Wirtschaft einzubinden. Wer nur per Gesetz zum Zuge kommt, kann leicht zur Frühstücksdirektorin degradiert werden. Will der Gesetzgeber Führungskräfte erster und zweiter Klasse verhindern, wird die Quotenregelung zu einem bürokratischen Monster.

Auch in der Wissenschaft gibt es Argumente gegen eine Frauenquote

Nun lässt sich argumentieren, dass wenigstens für die Wissenschaft Frauenquoten gelten sollten. Ein stärkerer Einbezug der Frauen in die Führungsgremien der Universitäten und Forschungseinrichtungen würde helfen, eine dringend benötigte neue Perspektive auf Themen, Forschungsfragen, Methoden, Diskussionskultur und Bewertungen zu finden. Wenn in einer Evaluations- oder Berufungskommission lauter Männer sitzen, fehlten wesentliche Sichtweisen. Langfristig würden Frauenquoten dafür sorgen, dass mehrdimensionaler, vielfältiger und damit sach- und wesensgerechter nach neuem Wissen und relevanten Erkenntnissen gesucht werde.

Da beginnt mein aktueller Streit. Ich bin alles andere als überzeugt, dass es einen Unterschied zwischen «Wissenschaft» und «feministischer» Wissenschaft geben kann. Verliert damit nicht gerade «Wissenschaft» – wie mit jeder anderen Unterscheidung – ihren Anspruch auf Allgemeingültigkeit und intersubjektiv nachvollziehbarem Erkenntnisgewinn mit objektiver, überpersönlicher Gültigkeit? Müsste es dann auch eine «junge Wissenschaft» in Abgrenzung zu einer «gerontokratischen Wissenschaft» geben und in deren Folge verschiedene andere Quoten – also Altersquoten, soziale und geografische Herkunfts-, In- und Ausländerquoten?

Müssten dann nicht auch wissenschaftliche Arbeiten sowohl von Frauen wie Männern bewertet werden? Und sollten – als weiterer Schritt – nicht auch beim sogenannten Referee-Prozess (der in einem anonymen Verfahren eine Qualitätsprüfung vornimmt) wissenschaftliche Zeitschriftenbeiträge und deren Veröffentlichungen verschiedene Quoten greifen? Viele offene Fragen, die mich (alle) Quoten in der Wissenschaft ablehnen lassen. Aber vielleicht haben Sie ja griffige Argumente, die mich zu einem Meinungswandel bewegen (sollten)?