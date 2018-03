Es war das Bundesamt für Verkehr (BAV), das den Fall Postauto Schweiz AG aufdeckte. Das Unternehmen, das die Schweiz zuvor wie kaum ein zweites symbolisierte, hatte sich seit 2007 Gewinne «systematisch organisiert», wie es Direktor Peter Füglistaler vor den Medien bezeichnete. Das sei mit «allergrösster Wahrscheinlichkeit» illegal gewesen. Das BAV reichte Strafanzeige ein. Das zeugt von bemerkenswerter Unerschrockenheit.

So weit, so gut. Aber damit hat es sich bereits mit der Unerschrockenheit. Die meisten der vielen Player, die in die Aufsicht der Post involviert sind, haben bei dieser Affäre keine gute Rolle gespielt. Das wurde am Mittwoch in der dringlichen Debatte des Nationalrats deutlich. Auch das BAV selbst hatte Hinweise über Jahre hinweg zu wenig ernst genommen. Susanne Ruoff, als Post-Konzernleiterin direkt verantwortlich, machte eine denkbar schlechte Figur. 2012 war sie von Füglistaler darauf hingewiesen worden, dass Postauto im regionalen Personenverkehr keine Gewinne machen dürfe. Und eine interne Aktennotiz belegt, dass sie 2013 auf die Probleme aufmerksam gemacht worden war. Ruoff scheint bis Anfang 2018 nicht realisiert zu haben, wie gravierend der Vertrauensbruch von Postauto war. Diesen Schluss lässt zumindest die Stellungnahme an das BAV vom 31. Januar 2018 zu, die sie signierte. Tenor des Schreibens: Ungesetzliches toleriert die Post nicht und selbstverständlich werden die zu hohen Abgeltungen vollumfänglich zurückbezahlt. Doch damit dürfte die Sache erledigt sein.

Die eidgenössische Finanzkontrolle (EFK), das oberste Finanzaufsichtsorgan des Bundes, versagte in Sachen Post. Als die Affäre platzte, sagte Direktor Michel Huissoud zwar, die EFK habe die Post auf dem Radar. Doch in der Fragestunde musste er gegenüber SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer schriftlich zugeben, dass die EFK bei der Post seit seinem Amtsantritt 2014 keine Prüfungen vorgenommen habe. Bundesrätin Doris Leuthard legt zwar mit dem Gesamtbundesrat die strategischen Ziele für die Post fest. Leuthard nahm sich aber am Mittwoch selbst aus der Verantwortung. «Der Bundesrat macht keine Aufsicht über die Post», sagte sie. Sie spielte den Ball dem Parlament zu, das die Oberaufsicht hat. Dass dieses keine gute Rolle spielte, belegt alleine schon die Abstimmung 2015 im Parlament zur Service-public-Initiative, die Transparenz über die Kosten der Grundversorgung verlangte: Nationalrat (195:0) und Ständerat (43:0) lehnten sie ohne eine einzige Gegenstimme ab.

Das vielschichtige und undurchsichtige Gestrüpp der Post-Aufsicht funktioniert ganz offensichtlich nicht. Dass es fast zehn Jahre brauchte, bis die systematischen Mauscheleien von Postauto entdeckt wurden, belegt dies. Im Parlament taucht deshalb zunehmend die Forderung nach einer Oberaufsicht auf. Grünen-Präsidentin Regula Rytz etwa fordert in einer Motion eine ständige parlamentarische Aufsichtsdelegation, welche die bundesnahen Betriebe im Verkehrs- und Fernmeldebereich steuert, analog zur Neat-Aufsichtsdelegation. Parallel dazu gibt es aber auch Stimmen, welche die komplexe Aufsicht reduzieren wollen. «Vielleicht werden die Abklärungen sogar zum Schluss kommen, in einem modifizierten Aufsichtssystem auf eine der Aufsichtsbehörden zu verzichten», schreibt Andreas Lienhard, Professor für Staatsrecht an der Uni Bern.

Am Ursprung der Entwicklung liegen die strategischen Ziele des Bundesrats an die Post seit 2002. Unter Uvek-Chef Moritz Leuenberger (SP) spielte der Begriff «Gewinn» eine wichtige Rolle. Ab 2010 wurde er zunehmend durch die Begriffe «branchenüblich» und «Rentabilität» ersetzt. Mit branchenüblich werden in den Zielen von 2017 die angepeilte Rendite und die Arbeitsbedingungen bezeichnet. Zwar ist die Rede von Gewinn und Rendite. In keinem der fünf strategischen Berichte zwischen 2002 und 2017 steht aber ein Wort dazu, dass im subventionierten Bereich der Post keine Gewinne erzielt werden sollen oder dürfen. Schon Moritz Leuenberger und ab 2010 Doris Leuthard noch verstärkt öffneten Tür und Tor dafür, die Grenzen zwischen Grundversorgung, Service public und Markt zu verwischen. Jens Alder entwickelte dieses Prinzip als Swisscom-Chef von 1999 bis 2006 zur Perfektion. Je nach Bedarf surfte er auf dem gerade gefragten Begriff. Die Grenzen hielt er bewusst schwammig. Damit prägte er eine ganze Generation von Managern staatsnaher Betriebe. Bundesrätin Leuthard surfte ebenfalls auf dieser Welle, als sie Admeira genehmigte, ein Konstrukt zwischen privaten (Ringier) und staatsnahen Unternehmen (Swisscom, SRG).

Die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Doris Leuthard wird Klarheit schaffen müssen, ob diese Vermischung Bestand haben soll. Das Beispiel Postauto zeigt, dass eine Korrektur nötig ist. Sie müsste dann Eingang finden in die strategischen Ziele des Bundesrats. Mit dieser Klarheit wäre schon viel erreicht. Vor allem, wenn die Oberaufsicht – das Parlament – dieser Klarheit dann folgt.

