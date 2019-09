Der abtretende FDP-Ständerat Philipp Müller schlug in einem Interview im «Blick» einen «Befreiungsschlag» vor: «Schafft das Rentenalter ab!» Der heute 67-Jährige will allerdings nach dem Abschied aus der Politik selbst nicht in Rente gehen, sondern wieder Generalbauunternehmer werden. Für ihn stimmt es so. Für die anderen fordert er: «Es braucht jetzt einen grossen Wurf: Man könnte beispielsweise das Rentenalter total flexibilisieren oder gleich ganz abschaffen!»