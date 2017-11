Baden hat einen neuen Stadtammann gewählt. Markus Schneider erreichte im zweiten Wahlgang das Ziel mit einem Vorsprung von 247 Stimmen auf Erich Obrist. Es ist ein hart erkämpfter Sieg, mit dem sich Schneider nach vielen Jahren des politischen Engagements sein Ziel – Stadtammann seiner Heimatstadt zu werden – erreicht hat. Doch was bedeutet die Wahl für die Stadt Baden? Nach einer verkorksten Ära unter Geri Müller wurde wiederholt der Befreiungsschlag herbeigesehnt. Doch im Laufe des Wahlkampfs hörte man oft Stimmen, die sich für dieses Amt einen Überflieger gewünscht hätten. Hand aufs Herz: Hat die Vergangenheit nicht zur Genüge gezeigt, dass man in diesem Amt auch zum Überflieger reifen kann?

Im Kampf mit Lukas Voegele (CVP) und Daniela Berger (SP) war der Regierungsrat Stephan Attiger (FDP) im Jahr 2005 nicht als Überflieger ins Stadtammannamt gehievt worden – acht Jahre später nominierte ihn die Kantonalpartei für den Regierungsrat. Blättern wir in der Stadtgeschichte ein paar Seiten weiter zurück: Als 1985 der damalige Stadtammann und vorherige Stadtschreiber Victor Rickenbach (FDP) überraschend für den Regierungsrat portiert worden war, stand quasi in der Not ein Kandidat im Fokus, der danach in seinen 20 Regierungsjahren die Stadt sehr erfolgreich in die Zukunft führte: Josef Bürge, Lehrer, der seine politische Erfahrung im Stadtparlament geholt und beruflich in die Privatwirtschaft gewechselt und Führungsfähigkeiten auch als hoher Offizier mitgebracht hatte. Wer sich dessen bislang nicht bewusst war, muss gestehen, dass die Ähnlichkeit des politischen Werdens bei Schneider sehr ähnlich ist.

Vorschusslorbeeren braucht Markus Schneider nicht. Aber Vertrauen, denn die Erwartungen sind hoch angesichts der finanziellen Herausforderungen, die als Stadtoberhaupt auf ihn in Baden warten. Schneider muss nun zeigen, dass er’s kann.