Es ist ein sprachpolitisch brisanter Entscheid: Die Stadtpolizei Zürich verzichtet künftig darauf, in Medienmitteilungen die Nationalität von Tatverdächtigen zu nennen. Sie gibt sie nur noch auf Anfrage bekannt, ferner in der Kriminalstatistik und bei Fahndungsaufrufen. Der Zürcher AL-Stadtrat Richard Wolff setzt sich damit scharfer Kritik aus: Von Zensur ist die Rede, oder zumindest davon, dass Tatsachen unter den Teppich gekehrt werden sollen.

Doch Gemach. Was ist eigentlich eine Tatsache? Klar trifft es zu, das der Ausländeranteil in der Kriminalitätsstatistik hoch ist. Allein: Was erklärt es, wenn in einem kurzen Polizeicommuniqué steht, der Täter eines Einbruchdiebstahls sei – beispielsweise – Franzose oder Albaner? Und was bewirkt es? Die Hintergründe einer Tat erklärt es jedenfalls nicht. Doch es bewirkt, je nachdem, einiges. Im Falle des Franzosen wird der Leser die Nationalität achselzuckend zur Kenntnis nehmen. Im Falle des Albaners wird es bei manchen eine «aha, typisch»-Reaktion geben.

Mit anderen Worten: Stereotype werden bestärkt, in diesem Fall das Stereotyp des Kriminellen balkanischer Herkunft. Das bekommt im Alltagsleben auch die grosse Mehrheit der nicht kriminellen Menschen balkanischer Herkunft zu spüren. Und damit wird ihnen unrecht getan. Das Beispiel zeigt: Auch die Sprache formt das Denken. Wer spricht, kann über seine Wortwahl entscheiden. Die Polizei tut gut daran, ihre Wortwahl zu überdenken. Zensur ist das bei weitem nicht. Denn nachfragen kann man ja immer noch.