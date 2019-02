Entscheidungen sind anstrengend. Ich weiss nie, was ich im Restaurant bestellen soll, im Kleiderschrank finde ich unter vielen keinen passenden Pulli, vor dem Kühlregal überfordert mich die Auswahl. Ich grüble, wäge ab, vergleiche. So weit, so durchschnittlich – nicht wirklich schlimm, nur manchmal nervig. Ganz anders handle ich, geht es um Flirts. Hier entscheide ich mich immer schnell – und oft falsch: Weil ich Ja sage und Nein meine. Weil ich mich entscheide, wie ich es für angebracht halte. Und nicht dafür, was ich tatsächlich will.