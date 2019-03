Es gibt sogar die Regel, zwischendurch regelfrei zu leben! Viele sehen in diesen Regeln gut gemeinte Ratschläge. Ich nenne diese gut gemeinten Ratschläge Regeln, die sich gut tarnen in ihrem rosa Schnörkelschrift-Gewand und die unseren Alltag einschränken, nicht einfacher machen – sie suggerieren uns, immer noch ein bisschen mehr sein zu müssen. In den sozialen Medien ist das nicht anders: Wie das perfekte Leben geht, sieht man dort Bild für Bild.

Den Anspruch, so viel zu verdienen, so wohltätig zu sein, so viele Kinder oder so voluminöse Lippen zu haben wie Angelina Jolie, die mir gefühlt von jedem zweiten Frauenmagazin-Cover entgegenstrahlt und dabei aussieht, als wäre sie 17, hege ich glücklicherweise nicht.