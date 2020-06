Mehr Freiheiten für die Liebe: Die Schweiz braucht die «Ehe light» statt der «Ehe für alle»

Entsprechend gross ist die Freude bei Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leben. Ihre Glückseligkeit ist nachvollziehbar.

In einer liberalen, freiheitlichen Gesellschaft geht es tatsächlich nicht an, Paare aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren.

Alle mündigen Bürger sind vor dem Gesetz gleich, egal, wie sie aussehen, woher sie kommen und wen sie lieben. Wenn heterosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen, gibt es schlicht keinen nachvollziehbaren Grund, gleiches einem lesbischen oder schwulen Paar zu verweigern. Diese können genau so gute (oder schlechte) Eltern sein, wie herkömmliche Gemeinschaften. Und auch die Fortpflanzungsmedizin, auf deren Segen ungewollt kinderlose Heteros zurückgreifen dürfen, sollte zumindest auf lesbische Paare, die biologisch in der Lage sind, Kinder selber auszutragen, ausgeweitet werden.

Dass sich konservative Kreise immer noch gegen diese Liberalisierung wehren, ist freilich nur noch im Ausnahmefall der einst verbreiteten Homophobie geschuldet. Primär geht es ihnen um das Wohl der Kinder.

Diese brauchen, so die Argumentation, zwingend einen Papa und eine Mama, um sich gut entwickeln zu können. Zwei Frauen oder zwei Männer seien hierfür ungeeignet – eine psychologisch wie politisch umstrittene These.

Die Ehe war im Mittelalter eine rein kirchliche Angelegenheit. Seit dem 12. Jahrhundert gilt sie als Sakrament, als unlösbare Verbindung zwischen Mann und Frau. Erst in der Neuzeit mit der fortschreitenden Säkularisierung der Gesellschaft begann sich der Staat in diese Institution einzumischen – und baute sie zu einem Bollwerk des kleinbürgerlichen Familienmodells aus. Der Mann ernährt die Familie, die Frau sorgt sich um Haus und Hof. Gerade auf dem Land ist dieses Modell noch heute am weitesten verbreitet. Mit dem Ehevertrag schützt und bevorteilt der Staat systematisch diese Konstellation.

Aus liberaler Sicht aber ist es nicht die Aufgabe des Staates, eine spezifische Beziehungsform zu bevorzugen.