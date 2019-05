Jetzt, wo die Aargauer Politik dank Nicht-mehr-SVP-Regierungsrätin Franziska Roth mal wieder über die Kantonsgrenzen hinaus interessiert, meint jeder, dazu eine Analyse abgeben zu müssen. Mitunter mangelt es den Verfassern aber an Grundkenntnissen über das regionale Politgeschehen. Kein Problem: Man liest einfach zwei andere Artikel übers Thema und fegt dann einmal kommentierend drüber. Ist ja egal, obs inhaltlich Sinn macht.

Jüngstes Beispiel: Politikwissenschafterin Regula Stämpfli im Onlinemagazin persoenlich.com. In ihrem Beitrag ortet die in München wohnhafte Stämpfli nicht nur ein Frauenproblem bei der «Männerpartei SVP», sondern auch ein Medienversagen: «Von selbst wurden die demokratischen Missstände, die im Kanton Aargau schon länger schwelen, nicht wirklich von den Medien recherchiert», schreibt sie. «Dies macht den Fall Roth auch zu einem Fall Qualitätsmedien in der Schweiz.»

Regelmässige Leser der «Aargauer Zeitung» werden sich nun die Augen reiben. Haben sich die Redaktoren doch wenn schon den Vorwurf anhören müssen, man schaue bei Roth zu kritisch hin.