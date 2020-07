«Man versucht zu erhalten, was man liebt» – Deshalb unterstützt der Alpenclub die Gletscher-Initiative

Im Sommer sieht der Gletscher aus wie ein krankes Tier. Still liegt er da, mit tiefen Furchen in der grauen, mit Steinchen übersäten Haut. In den Furchen rauscht das Wasser talwärts, als würde er zu Ader gelassen. Erst im Herbst, wenn im Hochgebirge wieder Schnee fällt, heilen die Wunden des Gletschers. Vorübergehend.

Wer ab und zu in den Bergen unterwegs ist, der sieht, was der Klimawandel anrichtet. Selbst wenn keine Tafeln darauf hinweisen, wo ein Gletscher wann noch wie weit ins Tal hinabreichte, sieht man es den glatt geschliffenen, noch unbewachsenen Felsen an, dass sie vor kurzem noch von Eis bedeckt waren.