Wer die Welt beherrschen will, muss die Meere beherrschen. Der Satz mutet reichlich antiquiert an, im Zeitalter des Flugzeugs oder des Satelliten – was sollen da Schiffe? Und ist nicht die Beherrschung der Cyberwelt viel wichtiger als ein paar herumkurvende U-Boote?

China will einen eigenen Flugzeugträger bauen. In den letzten Tagen hat man mit ziemlich Tamtam den Rumpf zu Wasser gelassen. Bis 2020 soll das erste Exemplar fahren, bis 2030 sollen es vier sein. Nordkoreas Kim macht es mit Atombomben, die Chinesen mit dem Bau von eigenen Superträgern: Beide wollen die USA herausfordern. Wir Laien denken bei diesen Monsterschiffen eher an die Filme vom Pazifikkrieg im Zweiten Weltkrieg. In der «Schlacht um Midway» tummelte sich zwar das ganze Heldenpersonal Hollywoods (von Henry Fonda über Charlton Heston, James Coburn bis zu Robert Mitchum), aber es schien einfach darum zu gehen, wer von den Admiralen die Nerven und das richtige Timing hatte. Bomber oder Jäger auf Deck? Die US-Admirale pokerten besser, die Japaner bezogen die kriegsentscheidende Niederlage. Experten bescheinigen aber, dass die schwimmenden Stützpunkte immer noch wichtig sind. Auch wenn die Chinesen an einer Rakete basteln, mit der sie auf 1500 Kilometer Entfernung ein Nastuch im Meer treffen wollen, seien diese Monster immer noch bestens geeignet, an jedem gewünschten Ort innert nützlicher Frist Angst und Schrecken zu verbreiten.

Chinas Superflotte – aus der Vergangenheit oder für die Zukunft?

Die US Navy hat im Moment noch elf Superträger, will die Flotte aber aus Spargründen auf acht reduzieren. Das sollte immer noch reichen, um eine «navy second to none» zu haben, eine Seemacht, stärker als der Rest. Das hatten die Amerikaner von den Briten gelernt, als sie die Engländer als Weltpolizist ablösten. Aber die Chinesen bauen auch immer bessere U-Boote und betreiben eine Strategie, die klar darauf abzielt, im Pazifik eine Vormachtstellung aufzubauen. Man bescheinigt ihnen, eine Taktik des «Insel-Hüpfens» zu verfolgen, ähnlich jener, mit der die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg die Japaner in die Knie zwangen. Natürlich geht es in Wirklichkeit um Rohstoffe und Handelsrouten und Einflusssphären und andere bekannte Dinge. Aber ein bisschen bange wird einem schon. Wechsel an der globalen Tabellenspitze gingen bekanntlich selten gewaltlos vor sich.

Mit chinesischer Technologie eroberte Europa die Welt

Vielleicht tröstet der Gedanke, dass jeder neue Krieg erst mit den veralteten Mitteln des letzten begonnen wird. Und die Chinesen hatten schon mal die grösste Flotte der Welt – mit grossem Abstand sogar. Und machten nichts draus. Zwischen 1405 und 1433 segelte der chinesische Admiral Zheng He mit Schiffen, die mindestens dreimal grösser und ungleich seetüchtiger waren als die Pötte der Europäer, nach Ostafrika, Mekka und Java. Die technologischen Innovationen entstanden in Asien, und zwar bei den Feuerwaffen und den Schiffen, den beiden für imperiale Ambitionen unverzichtbaren Technologien. Die Europäer aber lernten nicht nur rasch, sondern sie machten aus den neuen Ideen auch etwas bahnbrechend Anderes.

Die Portugiesen entwickelten die Karavelle, im Vergleich zu Zheng Hes Schiffen lächerliche Nussschalen von 15 bis 30 Meter Länge. Sie waren aber bestens geeignet, um Afrikas Küsten zu erkunden. Und sie waren wendig genug, um mit ihren Kanonen auch wirklich andere Schiffe zerschiessen zu können. So entdeckten die Europäer Amerika, nicht die Chinesen, die doch in einer viel besseren Startposition waren. Warum Kolumbus und nicht die Chinesen? Die Antwort dürfte darin liegen, dass die Chinesen kein Interesse hatten. Was sollte man an diesen fremden Küsten schon finden, was man nicht schon hatte – reichlicher und besser? Dasselbe passierte mit den Feuerwaffen. Die Chinesen mussten sich gegen nomadische Reitervölker wehren. Die unhandlichen Kanonen der ersten Generation halfen nicht viel. Man überliess auch diese Technologie den Europäern.

Der Historiker Ian Morris («Krieg. Wozu er gut ist») nennt die Epoche ab 1415 den 500-jährigen Krieg. Er brachte die Europäer nach vorne und die Chinesen zum ersten Mal ins Hintertreffen. Eine welthistorisch völlig ungewohnte Situation, die sich offenbar erst jetzt wieder normalisiert.