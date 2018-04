Grosse Aufregung grade. Heidi Klum, 44, knutscht einen Typ, der 16 Jahre jünger ist als sie. Ein Bubi! Für die Boulevard-Presse und Kommentatoren auf Social Media ein gefundenes Fressen. Heidi sei lächerlich, Heidi habe Probleme mit dem Altern, «Nachwuchs bei den Klums», flachste sogar die «Zeit». Ich hätte nicht gedacht, dass ich die überdrehte Frau mit dem fast schon perversen Drang zur Selbstprofilierung jemals verteidigen würde. Aber das muss jetzt sein: Was, bitte schön, ist das Problem? Warum darf eine Frau jenseits der 40 nicht ein bisschen Spass mit einem Jüngeren haben? Sich eventuell sogar verlieben? Warum ist es okay, wenn alte Säcke wie David Hasselhoff oder Bruce Willis (sorry, ich liebe euch trotzdem) Frauen haben, die halb so alt sind wie sie? Weshalb klatscht dann die halbe Welt?

16 Jahre ist nun wirklich kein riesiger Altersunterschied. Der Liebe ist es wurst, wer wie alt ist. Rechenübungen sind nicht so ihr Ding. Sie kommt Knall auf Fall, oft zum unpassendsten Zeitpunkt oder zumindest dann, wenn man sie null auf dem Radar hat. So auch bei mir. Der Typ stand plötzlich vor mir und in meinem Leben, und jetzt bin ich über beide Ohren verliebt. «Das sieht man dir an, du hast dieses Leuchten», schwärmte eine Freundin beim Kaffischwatz. Tatsächlich liebt die Haut das Verliebtsein; verantwortlich dafür ist das Hormon Oxytocin, das ausgeschüttet wird, wenn wir Schmetterlinge im Bauch haben. Es sorgt dafür, dass entzündliche Stoffe reduziert, die Wundheilung beschleunigt wird und die Haut einen natürlichen «Glow» bekommt.

