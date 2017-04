Halt! Kinder dürfen noch nicht ins Bad!», schnaubt die Dame am Eingang des öffentlichen Hallenbades von Scuol im Unterengadin, als wir unsere Eintrittskarten an den Magnetleser halten. Ihre Kollegin fragt streng: «Bis 10.30 Uhr haben nur Erwachsene Zutritt. Hat man Sie nicht informiert?» Es ist 9.35 Uhr. «Ältere Gäste wollen ihre Ruhe haben.»

Ein Blick durch die Glasscheibe offenbart: Gerade mal zwei Erwachsene haben sich an diesem Morgen in der Zwischensaison im weitläufigen Bad verirrt. Die 10.30-Uhr-Regel mag ja in der Hochsaison Sinn machen, aber jetzt?, wagen wir zu fragen. «Das ist seit 15 Jahren so, Regel ist Regel», sagt die Dame.

Es bleibt also nur eins: Eine Stunde warten. Zeit, um Grundsätzliches zu diskutieren. Macht es Sinn, dass man vorhandene junge Gäste aussperrt, weil in der nächsten Stunde – allenfalls – noch ältere Gäste erscheinen, die sich – allenfalls – über badende Kinder aufregen? Und: Ist ein Senioren-Vorrang die Zukunft unseres Tourismus?

Für solche Fragen, sagt die Dame, sei der Direktor zuständig, der dann auch prompt erscheint. «Es braucht gewisse Regeln, da können wir leider nichts machen», sagt er freundlich und geht dann wieder in sein Büro.