Doch jede Krise ist anders, und Prognosen sind in einer Zeit, in welcher der mächtigste Mann der Welt Donald Trump heisst, ohnehin unmöglich. Seine Unberechenbarkeit ist Programm, ganz im Sinn seines Vorbilds Richard Nixon, des US-Präsidenten von 1969 bis 1974, der wiederholt mit dem Gedanken spielte, Atomwaffen zu zünden. Von Nixon ist das Zitat überliefert, dass die Unberechenbarkeit «die grösste Waffe eines Staatsmanns» ist: Verliere er seine Unberechenbarkeit, so verliere er einen Grossteil seiner Macht. Bei Trumps Tweets und seiner «Feuer und Wut»-Rede gegen Nordkorea weiss man nicht, wie ernst sie zu nehmen sind. Entstehen sie aus einer Laune heraus oder aus strategischem Kalkül?

Wettlauf der Provokateure

Wohlgemerkt: Das ursächliche Problem in dieser Krise sind nicht die USA und auch nicht ihr Präsident, sondern Nordkorea und sein Diktator. Kim Jong Un setzt das Überleben des Regimes über alles andere. Sein Selbsterhaltungstrieb lässt ihn hoch pokern: Die Drohung, die US-Pazifikinsel Guam mit Mittelstreckenraketen anzugreifen, hilft Kims Propaganda an der Heimfront. Er zündelt, obwohl ihm die USA noch vor kurzem versichert haben, sie würden in Pjöngjang keinen Regimewechsel anstreben.

Fatal ist, dass der US-Präsident dem Diktator den Gefallen tut, auf die Provokationen einzusteigen. So schaukeln Trump und Kim den Konflikt täglich hoch. Ein irrwitziger verbaler Wettlauf zwischen zwei Egozentrikern. Am Donnerstag sagte Trump, Nordkorea würden «Dinge zustossen, die es niemals für möglich gehalten habe». Und am Freitag twitterte er: «Militärische Lösungen sind nun voll einsatzfähig, geladen und entsichert, sollte Nordkorea unklug handeln.» Indem Trump mit einer Militärintervention droht,pokert auch er hoch: Wenn Nordkorea sein Atomprogramm fortsetzt, wovon auszugehen ist, dann muss Trump entweder tatsächlich einen Krieg beginnen, oder aber er erweist sich als Schwächling, der zurückkrebst, wenn es ernst gilt.

Ein Krieg würde «ein fürchterliches Gemetzel auf der koreanischen Halbinsel» («NZZ») nach sich ziehen. Daran haben weder Nordkorea noch die USA ein Interesse. Rational betrachtet sind Kriegsängste also übertrieben. Aber kann man so sicher sein, wenn die beiden Staaten von Männern geführt werden, die nicht eben vernunftgesteuert erscheinen? Solange der verbale Schlagabtausch weitergeht, wird auch die wirtschaftliche Verunsicherung gross bleiben, wie die Ausschläge an den Finanz- und Devisenmärkten zeigen. Die Schweiz ist mit dem Franken besonders exponiert – dieser wertet sich in globalen Krisensituationen regelmässig auf – wegen seiner Funktion als sicherer Hafen. Die geopolitische und die wirtschaftliche Lage, aber auch jene der Schweiz: Alles ist fragil.