Es gibt Momente, in denen man viel trinken soll. So zum Beispiel auf Langstreckenflügen. Die trockene Luft in den Kabinen lässt die Haut austrocknen oder führt zu Irritationen im Auge. Experten empfehlen deshalb, mindestens einen Becher Wasser pro Stunde zu trinken. Deshalb ist es üblich, dass Flugbegleiter auch in der Economy-Klasse bei den Gästen regelmässig vorbeischauen und ein Becher Wasser anbieten. Das macht auch Sinn, da man ja auch die von zu Hause mitgebrachten Wasserflaschen aufgrund der Sicherheitsbestimmungen vor der Gepäckkontrolle leer getrunken haben muss.

Bei vielen Kurzstrecken-Flügen sieht es jedoch ganz anders aus. Zunächst muss man sich daran gewöhnen, für ein trockenes Sandwich, das ehedem noch gratis abgegeben wurde, bald 10 Franken zu berappen. Doch bei gewissen Fluglinien ist es heute schon mit dem Gratis-Wasser fertig. Wer nicht rechtzeitig vorgesorgt hat — natürlich in den oft überteuerten Läden in den Abflughallen — muss hier die Note oder die Kreditkarte zücken.

Nun habe ich nichts gegen günstige Flüge und auch nichts gegen verursachergerechte Bezahlung. Was ich mir wünsche, wären Vorankündigungen. Oft ist nicht einmal bei Fluglinien, die einen Flug gemeinsam führen, die Politik die gleiche.