Kampf um die Bundesratssitze: CVP-Präsident Gerhard Pfister pokert hoch

CVP-Präsident Gerhard Pfister muss es schon am 20. Oktober 2019 gewusst haben, dem Tag der Nationalratswahlen: Will er den Bundesratssitz der CVP auch 2023 halten, muss er strategisch reagieren. Zwar blieb die CVP bei den Wahlen 2019 mit 11,4 Prozent erstaunlich stabil. Sie wurde aber von den Grünen (13,2 Prozent) überholt. Und schon damals war klar: Die grüne Welle ebbt nicht einfach ab.

Also leitete Pfister zwei Dinge ein: erstens den Umbau der CVP zur Marke «Die Mitte». Mit der BDP an Bord. Dank ihr kann er in den grossen reformierten Kantonen ländliche Wähler von der SVP gewinnen. Zweitens gleiste er den Konkordanzgipfel auf, um über die Zauberformel zu diskutieren.

Es war hohe Schule, dass ausgerechnet der Präsident jener Partei alle Präsidenten an einen Tisch brachte, die nur noch auf Rang vier liegt. Dass dann die SVP ihren eigenen Bundesrichter attackierte, kam ihm gelegen. Er zweifelte die Regierungsfähigkeit der SVP an. Sekundiert wurde er von SP-Präsident Christian Levrat. Auch das ist kein Zufall: Die SP bangt um ihren zweiten Sitz.

Der Machtpoker um die Bundesratssitze für die Wahlen 2023 ist in vollem Gang. Pfister pokert hoch. Wie clever er agiert, verdeutlicht ein Beispiel: Am 25. September 2019 wurde das alte Parlament auf einem Foto verewigt. Ganz zuvorderst steht Gerhard Pfister. Als ob er sagen wollte: Die Mitte, das bin ich. Wie er das schaffte? Er kam erst, als sich bereits alle positioniert hatten. Und stellte sich an die Spitze.