Kahlschlag bei Hotelplan zeigt: Kurzarbeit schützt nicht vor Massenentlassungen

Zu diesem schmerzhaften Schritt hat sich die Migros-Tochter entschieden, obwohl ein grosser Teil ihres Personal zurzeit in Kurzarbeit ist und somit die Arbeitslosenkasse 80 Prozent der Lohnkosten übernimmt. Mit diesem Instrument will der Bund verhindern, dass Firmen in einer Krise Stellen abbauen.

Dass Hotelplan schon lange vor dem Ende der Kurzarbeit – diese befristet der Bund auf zwölf Monate – zum Kahlschlag ansetzt, zeigt zweierlei:

Der Reisebranche steht das Wasser zum Hals. Kaum jemand geht zurzeit in ein Reisebüro, um Ferien im Ausland zu buchen. Hotelplan ist als Grossunternehmen noch privilegiert; schlimmer steht es um kleine, selbstständige Anbieter. Corona wirkt wie ein Brandbeschleuniger in einer Branche, die wegen der Digitalisierung schon vorher unter Druck stand.

Kurzarbeit schützt nicht überall vor Entlassungen. Sie hilft nur Firmen, deren Geschäft kurzfristig und vorübergehend eingebrochen ist. Die Reiseveranstalter aber werden noch Jahre brauchen, um sich zu erholen - gleiches gilt für Airlines, Hotels, die Event-Branche und auch viele Exportunternehmen. Sie werden wohl nicht einmal die zwölf Monatsfrist ausschöpfen, welche die Kurzarbeit bietet.

Politische Forderungen, die Kurzarbeit als Mittel gegen Entlassungen auszubauen, zielen darum ins Leere. Die liberale Ökonomin Monika Bütler, die in der Corona-Taskforce des Bundes mitwirkt, sagte dazu in dieser Zeitung, ein Ausbau der Kurzarbeit würde bloss «Wirtschaftsstrukturen zementieren, die ohnehin nicht länger haltbar sind».

Diese These klingt hart, entspricht aber der Realität - und der Fall Hotelplan bestätigt sie nun. Mit den Notkrediten und der Kurzarbeit tut der Staat für die Unternehmen das, was er sinnvollerweise tun kann. Als nächstes müsste die Politik sich dem Thema Aus- und Weiterbildung annehmen. So ist denjenigen, die jetzt die Stelle verlieren, am besten geholfen.