Für Geologen sind zehn Jahre keine Zeitskala, mit der sie sich normalerweise beschäftigen. Für Investmentbanker hingegen schon. Zehn Jahre sind für sie eine Epoche, in der sich tektonische Platten verschieben können. So wie im Nachgang zur Pleite von Lehman Brothers 2008. Der Kollaps markiert gleichzeitig das Ende und die Wiedergeburt der amerikanischen Investmentbanken.

Seit der Krise haben sie ihre Marktanteile kontinuierlich ausgebaut. Eine Dekade nach dem Lehman-Desaster ist ihre Dominanz so gross wie noch nie. Am eindrücklichsten lässt sich dies anhand von League Tables ablesen. Das sind Ranglisten, die Auskunft darüber geben, wie viele Kapitalmarkt-Deals eine Bank abschliessen konnte.

Nimmt man die aktuellste Rangliste, fällt auf, dass sich unter den ersten fünf Positionen ausschliesslich US-Investmentbanken befinden. Angeführt wird die Tabelle von JP Morgan, gefolgt von Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America/Merrill Lynch und Citi. Auf Position sechs kommt mit der Credit Suisse die erste nichtamerikanische Bank.

Die Dominanz der amerikanischen Institute beschränkt sich nicht nur auf die USA. So ist die Grossbank JP Morgan auf dem gesamten amerikanischen Kontinent Marktführer. Zudem ist sie die Nummer eins in Afrika und im Nahen Osten, in Singapur – und in Europa. Vor dem Lehman- Kollaps hatten die europäischen Banken wesentlich grössere Marktanteile.

Die Deutsche Bank, Barclays, die Credit Suisse und vor allem die UBS waren vorne dabei. Marcel Ospel, der frühere UBS-Chef, verfolgte den Plan, seine Bank im Investmentbanking zur Nummer eins zu machen.

Wie konnten die Amerikaner so stark werden? In einer beispiellosen Rettungsaktion entrümpelten die Banken mithilfe des US-Finanzministeriums und der Notenbank FED ihre Bilanzen von illiquiden Papieren. Mit frischem Kapital ausgestattet, konnten sie durchstarten, wieder ordentlich Geld verdienen und ihre Eigenkapitalpolster aufbauen.

Geholfen hat den Banken die prosperierende amerikanische Wirtschaft, die in den letzten zehn Jahren deutlich schneller wuchs als der Rest der Welt. Die Bilanzen der grossen US-Banken haben sich seit der Finanzkrise zum Teil mehr als verdoppelt.

Das Gegenteil geschah in Europa. Die Banken konnten nicht auf die gleiche Unterstützung der Regierungen zählen. Zwar mussten auch hier Grossbanken mit Steuergeldern gerettet werden, doch es dauerte ungleich länger, bis die Banken sich von den Altlasten in ihren Bilanzen befreien konnten. Durch den Staat gerettet zu werden, gilt in Europa als Makel.

Joe Ackermann, der Schweizer in den Diensten der Deutschen Bank, sagte einmal, er würde sich «schämen, wenn wir in der Krise Staatsgeld annehmen würden». Ein Nachfolger, Jürgen Fitschen, sagte kürzlich, dass es Vorteile gehabt hätte, Geld vom Staat anzunehmen. Die US-Banken seien zwangskapitalisiert worden und würden wieder prächtig verdienen. Die Deutsche Bank hat heute noch mit der Vergangenheit zu kämpfen und leidet an einem zu dünnen Eigenkapitalpolster.

Die globale Dominanz der Amerikaner im Investmentbanking hat Folgen, die nicht zu unterschätzen sind. Herbert Scheidt, der Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung, sprach diese Woche gegenüber dieser Zeitung von «massgeblichen geopolitischen Konsequenzen für Europa». Kapitalströme sind elementar für das Gedeihen einer Volkswirtschaft. «Und wenn Sie schauen, von wem sie kontrolliert werden, dann sehen Sie, dass die Europäer sehr klein sind.»

Wenn nun Kapitalströme nur noch aus einem Land heraus kontrolliert würden und die europäischen Banken im Investmentbereich keine grosse Rolle mehr spielen, dann steige die Abhängigkeit von einem Land. «Das mag nicht immer vernünftig sein», sagt Scheidt, der auch Verwaltungsratspräsident der Bank Vontobel ist.

Die Abhängigkeit von den USA zeigte sich zuletzt bei verhängten US-Sanktionen gegen den Iran. Alle namhaften europäischen Banken beugten sich dem Druck aus den USA und zogen sich aus dem Land zurück. Hätten sich Firmen geweigert, wären ihnen mit Garantie die Konten blockiert worden und Kredit fällig gestellt worden – egal, ob sie nun mit europäischen oder US-Banken Geschäfte machen.

Der deutsche Aussenminister Heiko Maas ist einer der wenigen Politiker, die sich kritisch zum Einfluss der Amerikaner über Kapitalströme geäussert haben. In einem Beitrag im «Handelsblatt» regte er an, dem globalen Zahlungsabwickler Swift Konkurrenz zu machen.

Das Privatunternehmen mit Sitz in Belgien hat im internationalen Zahlungsverkehr das Monopol und es befolgt die US-Sanktionen ohne Wenn und Aber. Der SPD-Politiker schlug vor, «von den USA unabhängige Zahlungskanäle» einzurichten und konkret: ein «unabhängiges Swift-System» aufzubauen.

Noch besser wäre, wenn die europäischen Banken international wieder mehr Gewicht erlangen würden. Doch die Dominanz der Amerikaner zu brechen, sei «sehr, sehr schwierig», sagt der oberste Schweizer Bankier, Herbert Scheidt.