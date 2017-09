Dieser Satz ist an Zynismus kaum zu überbieten. Mit dieser Aussage relativierte Fricker den Holocaust. Das war zwar nicht seine Absicht. Er wollte damit auf das Leiden der Tiere aufmerksam machen. Fricker selbst spricht von Naivität. Und er hat sich umgehend entschuldigt: im Parlament, beim israelitischen Gemeindebund, in den Medien, auf Twitter. Fricker ist mit Bestimmtheit kein Antisemit. Sein mea culpa wirkt glaubwürdig. Doch mit seiner Äusserung legt er einen erschreckenden Mangel an Geschichtsbewusstsein offen – und macht damit sprachlos. Nicht besser macht die Angelegenheit, dass der Vergleich keine spontane Eingebung war – sondern vorbereitet.