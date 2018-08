Ähnliches gilt für Kokain und die unzähligen Partydrogen. Sie sind zwar verboten, werden aber notgedrungen geduldet, weil die Polizei der Anzahl Konsumentinnen und Konsumenten schlicht nicht Herr werden kann. Ganz zu schweigen von Cannabis. Doch selbst die Legalisierung dieser im Vergleich harmlosen Droge ist praktisch aussichtslos, den jüngsten Versuchen zum Trotz.

Einen Wahlkampfschlager hat sich die FDP-Sektion, die in Basel-Stadt im Schatten der mächtigen Liberal-Demokratischen Partei steht, nicht eingehandelt. Ihre einzig möglichen Verbündeten gehören ausgerechnet dem rot-grünen Lager an. Jenem Lager, dem sie den vor drei Jahren verlorenen Nationalratssitz abjagen will. Auch deshalb verfällt die Mutterpartei nicht gerade in Begeisterungsstürme.

