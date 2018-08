Was ich mag: Fragen zum Thema Liebe und Sex und die Antworten darauf in hiesigen Zeitungen lesen. Weil sie vieles an den Tag legen: Die Fragen zeigen, was Leute, die ich nicht kenne, über Sexualität nicht wissen und gerne wissen würden («Wann wollen Frauen Sex?», «Sind meine Ansprüche zu hoch?» oder «Wie schaffe ich es, dass eine Frau kommt?» etwa). Die Antworten auf die Fragen dieser Art sind meist noch interessanter. Denn sie funktionieren wie Gradmesser unserer Gesellschaft, die bei aller Freizügigkeit alles kann und nichts muss – aber irgendwie eben doch alles können muss. Was also darf, soll, muss man denn nun? Aus der Täterperspektive Die Frage «Warum verlieren Männer nach dem Sex oft das Interesse?» las ich kürzlich. Die Antwort versprach interessant zu werden, musste sie doch zwingend die Unterschiede zwischen männlichem und weiblichem Sexualverhalten aufzeigen – die es wissenschaftlich bewiesen gibt. Die aber, werden sie effekthascherisch erklärt, nicht selten auf einem überholten Rollenbild aufbauen (Männer wollen Sex, Frauen wollen Liebe!).

Umfrage Es heisst, Frauen sollten sich mit einem Mann nicht zu schnell auf Intimitäten einlassen, wenn sie wollen, dass er es ernst meint. Stimmen Sie dem zu? 24% Ganz und gar! Männer wollen Beziehungen mit Frauen, die nicht gleich mit jedem ins Bett steigen. 76% So ein Blödsinn: Wenn sich zwei mögen, spielt der Zeitpunkt des ersten Sex keine Rolle.

Ein Mann gab Antwort auf die Frage. Was gut ist, denn ein Mann könnte das Phänomen des Nicht-mehr-Meldens immerhin aus der, sagen wir mal, Täterperspektive kennen. «Was habe ich falsch gemacht, dass er sich nach dem zweiten Mal Sex nicht mehr meldet?», wollte also eine Leserin vom «Experten für Lebensfragen», wie sich der Mann in der Zeitung ausweist, wissen. Um die Antwort abzukürzen: Die Frau, mit der sich der Angebetete nach ein paar Mal Sex nicht mehr treffen wollte, habe sich «zu billig» verhalten. Sie habe ihn zu schnell «rangelassen» und sich darum uninteressant gemacht. Schneller Sex sei für Männer schliesslich auch ein leichtes Spiel, würden bei Frauen ein Drink und zwei Komplimente reichen, um «Vernunft und Unterwäsche fallen zu lassen». Schneller, als sie das Höschen wieder an hat

Soweit, so abgegriffen. Dass es okay ist, schon nach dem ersten Date, nach dem zwanzigsten oder vielleicht ja auch gar nie Sex miteinander zu haben, ist hoffentlich vielen klar. «Leicht zu haben» zu sein würde jedoch laut Lebensfragen-Experte noch immer vielen Frauen einen Strich durch die Liebes-Rechnung machen. Denn Männern dürfe man es nicht zu einfach machen, sonst gehe der Reiz einer Frau ruckzuck und schneller, als sie sich das Höschen wieder anziehen kann, verloren. Besser also, wir greifen auf das Steinzeit-Modell zurück: Männer muss man jagen und erlegen lassen, und zwar Rehe, die sich nicht abschussbereit und mit den Hinterläufen wedelnd vor die Flinte stellen, sondern schüchtern hinter einem Baum verstecken. Oh je! Diese Antwort zementiert eine Ordnung, an die wir spätestens mit der Erfindung und allerspätestens mit der Etablierung der Pille nicht mehr glauben sollten. Männer sind nicht krude Wüstlinge, Frauen keine hilflosen Opfer, und erst recht nicht «billig», wenn sie Sex mit einem Mann wollen. Bindungshormon, bitte!

Lesen Sie ausserdem Hier geht's zum Dossier mit allen Kolumnen von «Liebes Leben, wir müssen reden».