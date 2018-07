Dass «National-Mannschaften» um den Titel des Fussballweltmeisters spielen, sei im Zeitalter der Globalisierung ein Anachronismus. Das schrieb die deutsche Zeitung «Die Welt» bei der letzten Fussball-WM vor vier Jahren. 2014 – das war vor Donald Trump, vor dem Brexit, vor der Flüchtlingskrise.

Im Jahr 2018 aber, so scheint es, widerspiegelt der Fifa-Grossanlass die politisch-wirtschaftliche Grosswetterlage geradezu perfekt. Kriselnde Gebilde wie die UNO, die EU, die Nafta oder die G7-Gruppe haben hier keinen Auftritt. Nationen spielen gegeneinander, Nationalhymnen erklingen und Nationalflaggen zieren die Stadien.

Identitätsfragen sind virulent geworden, das zeigen die Kontroversen in multikulturellen Mannschaften: Die Schweiz hatte erst die Doppeladler- und dann die Doppelbürger-Diskussion, Deutschland mühte sich mit dem Fall Özil ab, Schweden mit dem Fall Durmaz.

Ins Bild passt, dass die WM im autoritär regierten Russland stattfindet. Putin nutzt den vierwöchigen Anlass, der am Sonntag mit dem Final Frankreich - Kroatien zu Ende geht, um sich und sein Land der Welt mit Stärke und Stolz zu präsentieren.

Er holt sich damit sogar den Respekt der USA: Donald Trumps Sicherheitsberater John Bolton fragte Putin bewundernd, wie er es geschafft habe, das Turnier derart perfekt zu organisieren.

Der US-Präsident selbst wird Putin am Montag in Helsinki treffen: Es ist ein Gipfel zweier Männer, die nationale Interessen über alles stellen und mit dieser Losung Wahlen gewonnen haben.

10 000 Produkte sind neu mit Strafzöllen belegt

Man erkennt die Hochkonjunktur des Nationalen auch an den Symbolen. In den USA erhob Trump die Nationalhymne und die Flagge zum Heiligtum und verurteilte Football-Spieler, die während der Hymne nicht stehen, als vaterlandslose Gesellen, worauf der Football-Verband einen Stehbefehl für die ganze Liga herausgab.

Derweil verlangt die SVP in ihrem neuen Parteiprogramm, dass die Kinder in der Primarschule die Nationalhymne lernen – in Text wie Gesang.

Symbolpolitik ist das eine, Realpolitik das andere. Den Begriff Handelskrieg las man in den Medien zuerst mit und inzwischen ohne Anführungszeichen. Er begann vor wenigen Wochen scheinbar harmlos, als die USA Strafzölle auf dem Import von gerade mal zwei Produkten erhoben: auf Waschmaschinen und Solarzellen.

Schrittweise weitete Trump die Zölle auf mehr Produkte aus. China und die EU reagierten ihrerseits mit Zöllen auf Importen aus den USA. Nach der Eskalation in dieser Woche sind nun nicht weniger als 10 000 Produkte neu mit Zöllen belegt.