Der bisherige Nachrichtendienstchef Markus Seiler war ein präziser und intelligenter, aber farbloser und zurückhaltender Technokrat. Vom Geheimdienstgeschäft hatte VBS-Generalsekretär Seiler 2010 keine Ahnung, als ihn Verteidigungsminister Ueli Maurer in den Job wegbeförderte. Und von Anfang an war klar, dass der Politikwissenschafter von den Geheimdienstprofis in seinem neuen Laden nicht richtig ernst genommen wurde. Es spielte mit, dass Seiler keine Militärkarriere vorzuweisen hatte.