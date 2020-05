Fussball mit Fans – wagen wir es! Die Analyse zum brisanten Vorschlag von Daniel Koch

Es war ein völlig unerwarteter Steilpass. Aber ­genial in der Ausführung. Fast so, wie einst Hakan Yakin in Höchstform. Der Spielmacher heute heisst Daniel Koch. Am Sonntagabend sass er im «Sportpanorama» des Schweizer Fernsehens und überraschte die Zuschauer mit einer Aussage, die man noch vor kurzem für völlig undenkbar gehalten hätte: Schon bald soll es wieder Fussballspiele mit Zuschauern geben, am liebsten bereits im Juli. Ja, so sagt das Koch, der Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten des Bundesamts für Gesundheit. Das ist deshalb so bemerkenswert, weil Koch in den letzten Wochen eben gerade nicht damit ­aufgefallen ist, für rasche und unkomplizierte Lockerungen einzustehen.

Zunächst einmal: Im Überschwang der Freude sollte nun kein Fussballfan an die gewohnte Stadionwelt voller überbordender Emotionen denken. Dafür ist es zu früh. Wenn Koch von Zuschauern beim Fussball spricht, dann tut er dies bereits mit einer klaren Vorstellung der Abläufe rund um die Stadien. Es müssten ­zwischen den Zuschauern jeweils Plätze leer bleiben. Und – das ist der entscheidende Punkt– es muss rückverfolgt werden können, wer wann neben wem gesessen hat, im Klartext: Es würde nur nummerierte, personalisierte Tickets geben. Noch ist in dieser Frage der Konjunktiv Trumpf. Entscheide fällt nicht Koch, sondern der Bundesrat. Am Mittwoch ein nächstes Mal. Angesichts der weiter tiefen Zahl von neuen Coronafällen ist es aber nicht auszuschliessen, dass Bundesrätin Viola Amherd die Planspiele von Koch tatsächlich bereits vorantreibt.